Emirates verbetert medische zorg aan boord van haar vliegtuigen

Een medisch noodgeval onderweg is altijd een uitdaging, maar helemaal wanneer het zich voordoet in een vliegtuig. Afhankelijk van de ernst van het noodgeval zal de piloot moeten besluiten of een ongeplande tussenlanding nodig is, met alle gevolgen en kosten van dien. De meeste vliegtuigen beschikken weliswaar over een uitgebreide EHBO-kit, medicatie en defibrillator, maar er zeker niet altijd een dokter aan boord. Luchtvaartmaatschappij Emirates investeert nu in nieuwe, geavanceerde, medische apparatuur waarmee personeel aan boord passagiers betere zorg kunnen bieden, bijvoorbeeld door via een videocall te overleggen met medici op de grond.

In de komende jaren zullen 300 toestellen van Emirates voorzien worden van mobiele medische stations van Parsys Telemedicine. Het systeem is, speciaal voor gebruik in vliegtuigen, ontwikkeld en samengesteld in samenwerking met de luchtvaartmaatschappij.

Geavancerde medische apparatuur

Onderdeel van het Parsys systeem zijn onder andere 12-leads Telecardia ECG-apparatuur, een pulsoxymeter, thermometer, bloeddrukmeter, glucosemeter en een telegeneeskundestation waarmee niet alleen meetgegevens van de patiënt naar een arts of ziekenhuis gestuurd kunnen worden, maar die ook de mogelijkheid biedt om een videogesprek te voeren met een medische specialist op de grond.

Passagiers die medische hulp nodig hebben kunnen nu hun vitale functies of metingen automatisch via Bluetooth laten doorsturen naar het Medcapture-apparaat, waardoor het cabinepersoneel geen aantekeningen meer hoeft te maken en informatie niet meer handmatig hoeft door te geven.

Bediening door cabinepersoneel

De medische apparatuur wordt bediend door het cabinepersoneel. Die hebben, los van een uitgebreide EHBO-training, doorgaans geen specialistische medische kennis. Daarvoor hebben de leverancier en Emirates heen grondteam opgezet dat 24/7 beschikbaar is – in overeenstemming met het vluchtschema van de luchtvaartmaatschappij – om realtime ondersteuning te kunnen bieden.

Daarnaast wordt het cabinepersoneel, dat al opgeleid wordt voor hulp bij medische noodsituaties, zoals reanimatie, het gebruik van een automatische externe defibrillator (AED) en zelfs hulp bij bevallingen, ook getraind worden in het bedienen van de nieuwe medische apparatuur. Bij de ontwikkeling ervan is veel aandacht besteed aan de gebruiksvriendelijkheid van de interface van de tablet. Die kan, zo stelt Emirates, efficiënt worden bediend, zelfs onder moeilijke omstandigheden. Samen met Parsys is een volledig gedigitaliseerde en automatische oplossing ontwikkeld die de communicatie en behandeling stroomlijnt.

Eerste succes

Inmiddels zijn de eerste toestellen al met een Parsys systeem uitgerust, en daarmee zijn ook al een aantal medische noodgevallen aan boord opgelost, zonder dat daarvoor een ongeplande tussenlanding nodig was. Zo noemt Emrirates “een medisch noodgeval dat invloed had op het cardiovasculaire systeem [van een passagier], wat leidde tot een aanzienlijke daling van haar zuurstofniveau”. Met behulp van de kit kon het cabinepersoneel medische hulp bieden op basis van communicatie met het grondteam.

De samenwerking tussen Emirates en Parsys is niet de eerste in zijn soort. In 2021 sloten Philips en Airbus een overeenkomst om de zakelijke toestellen van Airbus Corporate Jets uit te rusten met medische monitoring apparatuur van Philips. Daarmee kon de bemanning van het vliegtuig de vitale functies van reizigers controleren. De gegevens die met deze vorm van medische monitoring verzameld worden, kunnen bovendien rechtstreeks verzonden worden naar artsen of ander medisch ondersteunend personeel op de grond.