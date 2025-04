Roy Jakobs, Philips: innovatie is pas waardevol bij praktische impact

Roy Jakobs, CEO van Philips, heeft een duidelijke missie, zo vertelt hij in de coverstory van ICT&health 2: betere zorg mogelijk maken voor meer mensen. Want de uitdagingen waar we voor staan op het gebied van gezondheidszorg zijn groot en worden naar verwachting alleen maar groter, zo stelt hij. Dit vraagt om drastische veranderingen. Betere zorg houdt in zijn optiek in: betere toegankelijkheid, meer efficiëntie en een optimale kwaliteit met behulp van innovatie en technologie.

Voor de transformatie van de zorg naar een toekomstbestendige en duurzame vorm van dienstverlening, ziet Jakobs cultuurverandering als een belangrijke voorwaarde, waarbij technologie niet als extra werk, maar vooral als ondersteunend moet worden gezien. AI is er niet om zorgpersoneel te vervangen, maar om het te ontlasten. En dat vraagt om (digitale) toepassingen die de zorgpraktijk daadwerkelijk verbeteren.

Zorg onder druk

“We zien wereldwijd dat de zorg onder enorme druk staat door een toenemende vraag, personeelstekorten en stijgende kosten. Tegelijkertijd biedt technologie, met name kunstmatige intelligentie (AI), enorme kansen om processen te versnellen, zorgprofessionals te ondersteunen en de patiëntenzorg te verbeteren. Dit doen we door slimme en geïntegreerde oplossingen te ontwikkelen, zoals beeldvorming, monitoring-op-afstand en geavanceerde workflow-optimalisatie.”



De strategie van Philips is mensgericht, benadrukt Jakobs: technologie moet zorgverleners ondersteunen, zodat ze meer tijd kunnen besteden aan hun patiënten in plaats van aan administratieve taken. “Ook geloven we in een ecosysteembenadering, waarin we intensief samenwerken met ziekenhuizen, beleidsmakers, onderzoekers en andere technologiebedrijven om innovatie op grote schaal te versnellen.”



Philips richt zich daarbij op innovaties die diagnostiek versnellen, administratieve lasten verminderen en zorgprocessen optimaliseren. Een goed voorbeeld is volgens Jakobs de SmartSpeed MRI-software, die scans tot drie keer sneller maakt en de beeldkwaliteit verhoogt, waardoor radiologen sneller en nauwkeuriger diagnoses kunnen stellen en ziekenhuizen in staat zijn meer patiënten te helpen.



“We geloven daarnaast dat innovatie effectief is als deze breed toepasbaar en schaalbaar is. Daarom ontwikkelen we technologieën die aansluiten bij internationale standaarden en goed integreren met bestaande zorgsystemen.”

Drievoudige focus

De nadruk ligt bij innovaties op kunstmatige intelligentie (AI), data-integratie en zorg op afstand. Dit omdat de zorgsector wereldwijd onder druk staat door personeelstekorten, stijgende zorgkosten en administratieve lasten.



“AI kan zorgverleners helpen sneller en nauwkeuriger diagnoses te stellen of betere en meer minimaal invasieve operatie uit te voeren. Data-integratie zorgt ervoor dat informatie vrij kan stromen tussen systemen, op verschillende locaties, waardoor artsen een compleet patiëntbeeld krijgen. Zorg op afstand maakt flexibele en efficiëntere zorg mogelijk.”



Daarnaast zet Philips zich in om de administratieve last in de zorg te verminderen, aldus Jakobs. Met op AI-gebaseerde workflow-oplossingen automatiseren we repetitieve taken, zodat zorgverleners meer tijd hebben voor hun patiënten. We pleiten ervoor om innovaties sneller te implementeren met zorg voor verandermanagement en technologiebedrijven actiever te betrekken bij zorgbeleid.”

