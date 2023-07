Huisartsenpost laat botbreuken door AI beoordelen

In 2021 had het ETZ in Nederland de primeur met de het AI-gestuurde BoneView en mocht het ziekenhuis drie maanden proefdraaien met deze slimme software. CWZ kiest nu als één van de eerste ziekenhuizen in Nederland er officieel voor om mogelijke botbreuken bij de huisartsenpost, buiten kantooruren, geautomatiseerd te laten beoordelen. Samen met de HAP-artsen, de HAP-automatiseringsafdeling, de SEH, radiologie en de MIT-afdelingvan CWZ is de inbedding van de AI-gestuurde applicatie gerealiseerd. En dat bleek volgens alle betrokkenen ‘een mooie samenwerking die naar meer smaakt.’

Effectieve analyse botbreuken

De effectiviteit van de applicatie BoneView is hoog, maar een dag later worden voor de veiligheid de resultaten wel nog gecontroleerd door radiologen. De slimme ondersteuning van BoneView wordt door betrokkenen als win-win-situatie omschreven voor medewerkers en patiënt. De slimme software is één van de vele AI aangedreven oplossingen die door GLEAMER zijn ontwikkeld om de patiëntenzorg en resultaten te helpen verbeteren. BoneView is door de FDA goedgekeurd voor het analyseren van (eventuele) botbreuken en buitengewoon betrouwbaar.

Eigen risico ingeperkt

Patiënten hoeven dankzij deze innovatieve werkwijze niet meer te wachten bij de SEH, maar kunnen direct door naar radiologie voor de röntgenfoto. Als vervolgens blijkt dat er geen sprake is van een breuk, wat bij de meeste patiënten het geval is, dan kan iemand snel weer naar huis. Het eigen risico blijft op die manier ook grotendeels ‘in the pocket’. Hiernaast wordt de SEH ontlast, omdat een flinke stroom patiënten niet meer gezien hoeft te worden.