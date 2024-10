JBZ reduceert het aantal geluidsprikkels op de SEH

Zorgprofessionals die op de Spoedeisende Hulp werken, moeten onder andere leren omgaan met een overvloed van prikkels. Denk bijvoorbeeld aan het lawaai van machines, de drukte en de stress van onder druk moeten presteren. Die overvloed van prikkels leiden steeds vaker tot gezondheidsklachten zoals hoofdpijn en oververmoeidheid. In het Jeroen Bosch Ziekenhuis is onderzoek gedaan naar het reduceren van prikkels. Aan de hand van dat onderzoek zijn een drietal interventies uitgevoerd. Die hebben ertoe geleid dat de SEH-medewerkers nu minder last hebben van hoofdpijn en overprikkeldheid en ook productiever zijn.

Het wetenschappelijk onderzoek, uitgevoerd door SEH-arts in opleiding Sofie Hendriks, dat aan de reductie van prikkels op de SEH gekoppeld werd, is onlangs gepubliceerd in het Emergency Medicine Journal PubMed. Volgens het JBZ is dit de eerste keer dat onderzoek is gedaan naar het directe effect van een reductie van prikkels op het welbevinden van (zorg)professionals op de SEH.

Onderzoek naar prikkels

Doel van het observationele pre-post implementatieonderzoek van Hendriks was te bepalen of een combinatie van interventies positieve invloed zou hebben op het verbeteren van het welbevinden van de (zorg)professionals van de SEH. Daarnaast hebben Hendriks en het JBZ in het onderzoek ook geëvalueerd of de interventies zouden leiden tot een betere akoestiek op de SEH.

Geconcludeerd werd dat de medewerkers op de SEH door de interventies inderdaad minder geluid en een betere akoestiek ervaarden. Dat zorgde ook voor minder klachten over hoofdpijn of overprikkeldheid. De (zorg)professionals kunnen daardoor bovendien geconcentreerder werken.

Geluidsprikkels verminderen

De eerste interventie betrof twee door experts begeleide workshops waarin de SEH-medewerkers bewust gemaakt werden van de geluidsprikkels die zij zelf veroorzaken, en het effect daarvan op het welbevinden. Op de SEH wordt in een grote ruimte gewerkt. Dat betekent ook dat collega’s onderling, behalve over het werk, ook over andere zaken – noem het ‘koffiemachine geklets’ – met elkaar praten. Door de ‘koffie- en lunchtafel’ van de werkruimte naar een aparte kamer op de afdeling te verplaatsen, is het aantal geluidsprikkels flink verminderd.

Een ander belangrijke veroorzaker van (geluids)prikkels zijn de alarmsignalen die op een SEH doorgaans talrijk te horen zijn. Daar zitten ook veel loze alarmen tussen. Gekeken is naar de mogelijkheid om bepaalde alarmen per patiënt te personaliseren zodat het aantal onnodige alarmsignalen omlaag gebracht kon worden. “Als je als zorgverlener al weet dat iemand een verhoogde hartslag heeft, kun je de monitor daarop instellen, zodat deze alleen een signaal geeft als de situatie verandert”, aldus het JBZ. Daarnaast zijn de buizenpost en de printer verplaatst, zodat deze minder geluidsoverlast geven.

Het verminderen van het lawaai van patiëntmonitoringsystemen is een ontwikkeling waar eerder dit jaar ook Philips een oplossing voor heeft geïntroduceerd. Daarbij werd de IC als maatstaf genomen, waar per patiënt dagelijks tot wel 350 alarmsignalen te horen zijn. Philips presenteerde een nieuw ‘Sounds Alarm’ pakket voor de Intellivue patiëntmonitoring systemen waarmee het geluid van de patiëntalarmen met bijna twee derde gereduceerd wordt.

Inrichting en looproutes

Tot slot heeft de Technische Universiteit Eindhoven geanalyseerd hoe de ruimte van de SEH beter ingericht kan worden. De professionals zaten in één ruimte met een grote balie rondom de grote tafel waaraan zij achter computers kunnen werken. De looproutes zijn veranderd en er zijn meer werkruimtes gecreëerd waar je rustiger kunt werken. Ook zijn akoestische panelen geplaatst rondom en boven de werkplekken.

Het succes van de interventies op de SEH van het JBZ heeft er al voor gezorgd dat verschillende andere afdelingen, waaronder de cardio care unit en de afdeling neurologie, met de SEH contact hebben opgenomen Daar wordt nu ook gekeken welke interventies nodig en mogelijk zijn.