Minder pijn en complicaties met nieuwe pacemakertechniek

Op het European Heart Rhythm Association-congres in Wenen hebben Cardioloog-elektrofysiologen Shmaila Saleem-Talib en Hemanth Ramanna van het HagaZiekenhuis Hartcentrum live een nieuwe implementatietechniek van een pacemaker gedemonstreerd. Via een live-verbinding tussen Wenen en Den Haag demonstreerden Saleem-Talib en Ramanna de implantatie van een pacemaker via de halsader in plaats van de liesader. Tijdens het jaarlijks congres delen wereldwijd cardiologen en technici de nieuwste innovaties van hartzorg.

Saleem-Talib blikt terug: “De interesse van cardiologen binnen Europa en daarbuiten laat zien dat deze methode een belangrijke ontwikkeling is binnen de hartzorg. Bovendien geeft het mij de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen met collega’s uit andere landen, wat bijdraagt aan de verdere verfijning en implementatie van deze techniek.” Het is vijf jaar geleden dat het HagaZiekenhuis deze techniek voor het eerst in een Europees ziekenhuis toepaste.

Wereldwijde interesse

Cardiologen wereldwijd tonen grote interesse in deze innovatieve aanpak en willen deze onder begeleiding van het HagaZiekenhuis aanleren. Sinds vorig jaar traint het HagaZiekenhuis ook cardiologen uit Europa om deze innovatieve techniek te leren. In samenwerking met de Universiteit van Zürich worden jaarlijks acht trainingen georganiseerd, waarvan vier in het Hartcentrum van het HagaZiekenhuis plaatsvinden. De eerste training vond plaats in het voorjaar van 2024 en richt zich op ervaren artsen die de reguliere pacemakerimplantatie beheersen.

Patiënten die een pacemaker via de halsader krijgen geplaatst, ervaren minder pijn en kunnen ook sneller weer naar huis. Ook is de kans op nabloedingen kleiner dan bij het inbrengen via de liesader. Bovendien is het plaatsen van een pacemaker via de hals een kortere weg richting het hart dan wanneer dat vanuit de lies wordt gedaan. Dit maakt de ingreep makkelijker en patiëntvriendelijker. Cardioloog Shmaila Saleem-Talib promoveert binnenkort op de nieuwe techniek. Ook heeft het Hartcentrum al een aantal artikelen gepubliceerd over deze behandeling.

Hartcentrum

Het HagaZiekenhuis Hartcentrum bestaat twintig jaar en is het regionale expertisecentrum voor hartzorg. Dit geldt voor onderzoek, behandeling en opleiding. Het centrum heeft twee specialismen: cardiologie en cardiochirurgie. Het HagaZiekenhuis is het eerste ziekenhuis in de Benelux met een MRI-Ablatiecentrum. Sinds 2020 behandelen ze hier patiënten met hartritmestoornissen. Onder het specialisme cardiochirurgie vallen behandelingen zoals (minimale invasieve) bypass-, hartklep-, aorta- en hartritmechirurgie.

Sinds vorig jaar zomer gebruikt het Hartcentrum van het de naar eigen zeggen 'baanbrekende' nieuwe implanteerbare cardioverter defibrillator (ICD). Een ICD regelt het hartritme van patiënten met een levensbedreigende hartritmestoornis. Deze nieuwste generatie ICD, genaamd EV ICD, is volgens het ziekenhuis een enorme verbetering ten opzichte van bestaande modellen.