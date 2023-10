JBZ: van patiëntenpas naar smartphone voor patiëntstromen

Over de aanpak en keuzes spraken we met Jörgen van der Zande (Unithoofd Patiëntenregistratie en Centraal Archief) en Bart Duijnhouwer (Adviseur Functioneel Beheer van de afdeling Medische, Informatie en Communicatie Technologie) bij het JBZ, een groot topklinisch opleidingsziekenhuis met een breed aanbod van medisch-specialistische zorg in de regio’s Den Bosch en Bommelerwaard.

Op zoek naar nieuw systeem

In 2011 werd de nieuwbouwlocatie betrokken en daarbij een – zeker voor die tijd – geavanceerd digitaal aanmeldsysteem geïmplementeerd. Al werkte het systeem naar tevredenheid, het JBZ ging enkele jaren terug toch op zoek naar een nieuw systeem, vertelt Duijnhouwer: “Na ruim tien jaar was de apparatuur toe aan vervanging. Bovendien wilden we een nieuw concept introduceren dat zowel op de hoofdlocatie zou worden toegepast als op onze ‘JBZ Dichtbij’ locaties in Boxtel, Drunen, Rosmalen en Zaltbommel.”

Het ziekenhuis wil hiermee aansluiten bij een veranderde wereld, waarin het gebruik van een smartphone voor de meeste mensen dagelijkse praktijk is. Daarnaast is de zorg continu aan verandering onderhevig, stelt Duijnhouwer.

Blijvende verandering bij JBZ

“Zo heeft de coronaperiode een blijvende verandering in gang gezet, waarbij zorgverlening in steeds meer situaties ook buiten de muren van het ziekenhuis plaatsvindt. Ook hier moet het aanmeld- en registratieproces op aangepast worden. Want ook bij zorg op afstand is het belangrijk dat goed kan worden gecontroleerd of relevante patiëntgegevens goed zijn geregistreerd in het ZIS/EPD en dat verzekeringsgegevens zijn gecontroleerd. De patiëntenpas is hierbij niet langer het meest geschikte middel.”

Tot slot is er een duurzaamheidsaspect, vult Van der Zande aan: “Wij produceren nu jaarlijks zo’n 20.000 plastic patiëntpassen, met de bijbehorende printcartridges en verpakkingsmateriaal, alleen al voor patiënten die hun pas vergeten zijn op de dag van behandeling. Dat is vanuit de doelstellingen van de Green Deal Duurzame Zorg natuurlijk ook ongewenst.”

Gebruik via smartphones

Na een korte marktverkenning bleek al snel dat er maar twee opties waren die aan de eisen en wensen van het JBZ voldeden. Uiteindelijk koos men voor de oplossing van Logis.P: Smart Visit, dat onder meer via smartphones gebruikt kan worden. Van der Zande over een van de voordelen van het systeem: “Er is een direct raakvlak met het project ‘Dagbehandeling van de Toekomst’. Via een nieuwe toepassing in Smart Visit kan de informatievoorziening rondom dagopnames sterk worden verbeterd; zowel voor de patiënt als voor mantelzorgers die de patiënt brengen en halen.”

Daarnaast zijn er rond ‘inschrijven op afstand’ relevante ontwikkelingen, vervolgt Van der Zande. “We willen ook in de toekomst het registratie- en identificatieproces efficiënt kunnen ondersteunen. Daarbij zullen we aansluiten op initiatieven als het vID (Virtueel identiteitsdocument) en de Europese digitale identiteit wallet (eIDAS).”

