LUMC opent innovatief centrum voor opereren zonder snijden

Op 7 maart heeft het LUMC een nieuw centrum geopend waar patiënten door een beeldgestuurde behandeling via de spectraal angio-CT nog beter kunnen worden behandeld. Het Leiden Image Guided Therapy (LIGT) centrum behandelt patiënten met de nieuwste apparatuur en technologie. Met apparatuur zoals CT-scanners, echo- en röntgenapparaten kunnen heel precies behandelingen uitvoeren. Uit onderzoek blijkt dat die beeldgestuurde behandelingen heel effectief zijn bij het behandelen van patiënten.

Deze behandelingen worden onder andere ingezet voor patiënten met kanker, vernauwingen of verwijdingen van bloedvaten of een hersenberoerte. Het LUMC heeft beschikt naar eigen zeggen als eerste centrum in Europa over de hypermoderne angio-CT scanner die speciaal is ontworpen voor beeldgestuurde behandelingen.

Tientallen behandelingen per dag

Na een zorgvuldige testperiode worden op 19 maart de eerste patiënten in het nieuwe centrum verwacht. Dagelijks worden er vijftig tot zestig patiënten in het centrum behandeld. Patiënten die een beeldgestuurde behandeling ondergaan kunnen meestal weer snel naar huis. Het centrum is speciaal daarop ingericht. Zo kunnen ze in het LUMC efficiënter gaan werken en in de toekomst meer patiënten gaan behandelen.

Het apparaat, de gecombineerde spectraal angio-CT, heeft ook voor het LUMC veel nieuwe mogelijkheden. Zo kunnen bloedvaten van buitenaf zichtbaar worden gemaakt. Ook kan het organen afbeelden en daarbij een mogelijk gezwel opsporen. En zonder een operatiemes ter hand te nemen, kan op vrijwel iedere plek in het lichaam heel precies een lokale behandeling worden uitgevoerd. Verder kunnen met het apparaat verstopte bloedvaten worden opengemaakt, bloedingen van binnenuit worden gesteld en een kwaadaardig gezwel worden weggebrand. Deze nieuwe, innovatieve methode maakt dat de ingreep minder risicovol is en ook minder belastend is voor de patiënt.

Medische beeldvorming

Medische beeldvorming en beeldgestuurde ingrepen zoals MRI, CT, röntgen en echo, spelen een ook steeds belangrijkere rol bij de behandeling van kankerpatiënten. Zo kan er veel gerichter worden bestraald en zijn er minder sessies nodig om patiënten met een bepaalde vorm van kanker te behandelen. Het innovatielab IMAGINE werkt eraan om zogeheten beeldgestuurde interventies sneller beschikbaar te kunnen stellen.

Hierdoor kunnen patiënten met kanker sneller en effectiever worden behandeld met de nieuwste en voor de patiënt minder belastende technieken. Ook zorgen de nieuwste technieken ervoor dat de druk op de zorg enigszins wordt verlicht. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), publieke en private partners investeren in totaal 54 miljoen euro in innovatielab IMAGINE.