Innovatielab versnelt beeldgestuurde technieken bij kanker

Het innovatielab IMAGINE werkt eraan om zogeheten beeldgestuurde interventies sneller beschikbaar te kunnen stellen. Hierdoor kunnen patiënten met kanker sneller en effectiever worden behandeld met de nieuwste en voor de patiënt minder belastende technieken. Ook dragen de nieuwste technieken ervoor dat de druk op de zorg enigszins verlicht. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), publieke en private partners investeren in totaal 54 miljoen euro in innovatielab IMAGINE.

De doelen van IMAGINE zijn:

Mensen met kanker sneller toegang verlenen tot de nieuwste beeldgestuurde behandelingen.

Deze patiënten vaker een minimaal invasieve (minder belastende) behandeling te laten ondergaan in plaats van een operatie.

Medtech (medische technologie) uitvindingen sneller realiseren om ze beter te laten aansluiten op en te introduceren in de dagelijkse ziekenhuispraktijk.

Het zorgstelsel ontlasten doordat minder OK’s, IC’s en zorgverleners nodig zijn.

Zorgkosten lager laten worden, want medicijnen of ziekenhuisopnamen zijn duurder.

Zorgverleners toekomstbestendig opleiden in een inspirerende werkomgeving.

Beeldgestuurde ingrepen belangrijke rol

Medische beeldvorming en beeldgestuurde ingrepen zoals MRI, CT, röntgen en echo, spelen een steeds belangrijkere rol bij de behandeling van kankerpatiënten. Zo kan er veel gerichter worden bestraald en zijn er minder sessies nodig om patiënten met een bepaalde vorm van kanker te behandelen. Vroeger moesten mensen met bijvoorbeeld beperkt-risico prostaatkanker twintig keer worden bestraald, terwijl de standaardbehandeling nu bestaat uit vijf sessies.

Via beeldgestuurde technieken kunnen artsen beter zien wat en hoe ze behandelen waardoor de kankerbehandelingen preciezer en efficiënter worden. Patiënten hebben minder last van bijwerkingen omdat omringend gezond weefsel wordt ontzien. Verder zijn beeldgestuurde behandelingen vaak minder belastend voor patiënten dan bijvoorbeeld een chirurgische ingreep.

Van wetenschap naar praktijk

Het UMC Utrecht, dat de leiding heeft bij IMAGINE, werkt naast het Catharina Ziekenhuis verder samen met onder meer het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis/Nederlands Kanker Instituut, Centrum voor Wiskunde & Informatica, Philips, Radboudumc, Technische Universiteit Eindhoven, Tesla Dynamic Coils en de Universiteit Utrecht.

“Met dit unieke project versterken we de samenwerking tussen het UMC Utrecht, de TU/e, Catharina Ziekenhuis en andere radiotherapie-instituten in Nederland nog meer. Hierdoor zetten we opnieuw een stap om innovatieve zorg effectief van wetenschap naar praktijk te brengen”, zeggen klinisch fysici Coen Hurkmans en Rob Tijssen, die aan IMAGINE meedoen namens het Catharina Ziekenhuis.

Verschillende expertises werken samen

De deelnemende publieke en private partijen gaan vanuit verschillende expertises samenwerken in het open innovatielab. Daar delen wiskundigen, AI-ontwikkelaars, beeldwetenschappers, methodologen, innovatie-experts, ingenieurs en artsen hun expertise, middelen en ideeën met medtech-bedrijven om de nieuwste beeldvormende en beeldgeleide technologieën uit te vinden.

Omdat dit alles in een ziekenhuisomgeving plaatsvindt, zijn patiënten en patiëntendata dichtbij. Daardoor zijn vernieuwende, beeldgestuurde behandelingen veilig en snel te onderzoeken en in te zetten bij mensen met kanker. Dit gebeurt dan uiteraard met toestemming van de patiënten.