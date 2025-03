Innovatie in geboortezorg op afstand bij Amphia en Erasmus MC

In de zorg voor pasgeborenen heeft de TeleNeo binnen Amphia zijn intrede gedaan. Het apparaat lijkt op een beeldscherm met camera op een rijdende standaard waardoor artsen en verpleegkundigen op afstand met elkaar kunnen meekijken en overleggen over de zorg voor de pasgeborenen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om met TeleNeo live te communiceren tussen Amphia en de neonatale intensive care (NICU) van het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis.

Ouders, verpleegkundigen, kinderartsen en neonatologen verwachten veel van deze nieuwe toepassing. Prof. dr. Irwin Reiss, hoogleraar Neonatologie in Erasmus MC is één van de initiatiefnemers en ziet veel voordelen voor zowel de zorg als de ouders: "Kinderen die intensieve zorg nodig hebben, behandelen we op de NICU. Maar daar is weinig plek. Zodra een pasgeborene veilig naar een ziekenhuis dichter bij huis kan, doen we dat.”

Zorg op afstand volgen

Dankzij TeleNeo kunnen ze samen met de artsen in Amphia de zorg op afstand volgen. En zelfs helpen bij de behandeling. Zijn collega in het Amphia, kinderarts-neonatoloog dr. Ron van Beek voegt toe dat het ook voor ouders veel fijner is als hun kind dichtbij huis wordt opgenomen. “Bovendien kunnen we dankzij de TeleNeo samen met de artsen in het Erasmus MC beter inschatten welke zorg een pasgeborene nodig heeft en of een overplaatsing echt nodig is”, voegt Van Beek toe.

Vroeggeboorte

Bij een zwangerschap van minder dan 32 weken of een geboortegewicht onder 1250 gram moet de bevalling plaatsvinden in een ziekenhuis met een NICU, zoals in het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis. Hier liggen per jaar ongeveer 600 ernstig zieken of veel te vroeg geboren kinderen. De NICU van het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis en de post-IC neonatologieafdeling Amphia werken nauw samen. Gaat het beter met het kind? Dan kan het kind normaal gesproken naar Amphia.

Het afgelopen jaar is TeleNeo ingezet bij vijftig baby’s. De resultaten laten zien dat het systeem veel voordelen biedt:

Meer betrokkenheid van ouders, ze voelen zich onderdeel van het behandelteam en hebben meer vertrouwen in de zorgverleners.

Snellere medische beslissingen want zorgverleners kunnen direct overleggen en handelen.

Meer inbreng voor verpleegkundigen in Amphia, waardoor de zorg nog beter wordt afgestemd.

Aanpassing van het behandelplan bij veertig procent van de baby’s door overleg via TeleNeo.

Minder overplaatsingen naar de NICU: Bij zes baby’s kon een overplaatsing worden voorkomen. Ook leidt de samenwerking tussen de beide ziekenhuizen nog meer tot de juiste zorg op de juiste plek. Door dit succes is Teleneo nu een vast onderdeel van de zorgverlening. Belangstellenden die meer willen weten kunnen op dinsdag 8 april van 12:30 uur tot 13:15 uur hierover een webinar volgen. Aanmelden voor de webinar kan door een mail te sturen.

Prijswinnende innovatie

De innovatie blijft niet onopgemerkt. High Care Neonatologie verpleegkundige Anne Jacobs – Jelierse presenteerde de TeleNeo tijdens het SCEM-symposium 'Zorg rond de pasgeborene'. Daar won zij twee prijzen voor. De Truus Vanlier prijs (juryprijs) en de SLAM publieksprijs. De jury sprak over een mooi en afgerond innovatief onderzoek. Een onderzoek waarin zowel verpleegkundigen als artsen een grote rol speelden.

Innovaties als TeleNeo zorgen ervoor dat de baby’s de juiste zorg op maat krijgen en dat hun ouders wellicht dichter in de buurt van hun kindje kunnen verblijven. Dat laatste geldt zeker bij de innovatie van BabyThuis. Met BabyThuis kan de ziekenhuiszorg worden verplaatst naar de thuisomgeving. Eenmaal thuis doen de ouders iedere dag de metingen bij hun baby, zoals het meten van de temperatuur, het gewicht en hoeveel het kind drinkt. Die gegevens kunnen zij direct invoeren in de BabyThuis.