Kostbare tijdswinst bij beroertezorg door samenwerking

Een snelle behandeling bij mensen die een acute beroerte is van levensbelang. Door een samenwerking van dertien Nederlandse ziekenhuizen is de tijd tussen binnenkomst in het ziekenhuis en de start van een behandeling van een beroerte verkort. De afdeling radiologie speelt een cruciale rol in dit versnelde behandelproces. Zodra een patiënt met een vermoedelijke beroerte binnenkomt, wordt met geavanceerde CT-scans razendsnel een diagnose gesteld. Vervolgens voert de interventieradioloog de trombectomie of intra-arteriële trombectomie (IAT) uit.

Dit is de behandeling waarbij de afgesloten slagader in de hersenen wordt geopend en de bloedstroom wordt hersteld. Deze delicate en tijdskritische behandeling is cruciaal voor de uitkomst en dus ook de kans op herstel van de patiënt. De nauwe samenwerking tussen neurologie, radiologie en de spoedeisende hulp is essentieel voor het winnen van kostbare tijd bij beroertezorg.

Kwaliteitsdata vergelijken

Door de intensievere samenwerking tussen de ziekenhuizen is de gemiddelde ‘deur-tot-lies-tijd’ gedaald van 52 naar 47 minuten. “Dat lijkt misschien niet heel veel, maar dat is het wel”, zegt vasculair neuroloog van het Catharina Ziekenhuis, Rob Gons. Samen met interventieradioloog Lonneke Yo was hij verantwoordelijk voor een studie naar tijdswinst bij beroertezorg. “Hersencellen sterven snel af zonder zuurstof. In een minuut tijd verlies je bij een acuut herseninfarct miljoenen zenuwbanen. Dus hoe sneller de behandeling, hoe groter de kans op een betere uitkomst”, licht Gons toe.

De resultaten van de samenwerking zijn onlangs gepubliceerd in JAMA Neurology. De studie tussen 2020 en 2022 werd geleid door het Erasmus MC onder leiding van neuroloog Bob Roozenbeek. Dertien van de zeventien Nederlandse ziekenhuizen die een IAT uitvoeren, deden mee. Door kwaliteitsdata met elkaar te vergelijken via een dashboard, zagen ze in de ziekenhuizen waar ze tijd konden winnen. Op basis van die inzichten werden verbeteringen doorgevoerd. “Dat is soms confronterend, maar het werkt. Iedereen zag waar efficiënter kon worden gewerkt”, aldus Gons.

Regionale samenwerking

Het succes van de snelle behandeling hangt ook af van de samenwerking met andere ziekenhuizen in de regio. Gons vertelt dat ongeveer 65 procent van hun patiënten via een ander ziekenhuis in het Catharina Ziekenhuis belandt. Hierbij is er sprake van een goede voorbereiding en dat scheelt volgens Gons enorm. Het Catharina Ziekenhuis werkt hierin nauw samen met het Anna Ziekenhuis, Máxima MC, SJG Weert, ziekenhuis Bernhoven en het Elkerliek-ziekenhuis.

Met de aankondiging van een strategisch partnerschap hebben Philips en Medtronic Neurovascular eind vorig jaar de ambitie uitgesproken om de toegang tot tijdige diagnose en behandeling van beroertes wereldwijd te gaan verbeteren. Een belangrijk onderdeel in die samenwerking wordt het vergroten van het bewustzijn rondom de potentiële gezondheids- en economische voordelen die moet gaan leiden betere en snellere beroertezorg.