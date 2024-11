Nictiz past informatiestandaard Acute Zorg aan

Nictiz heeft de informatiestandaard Acute Zorg aangepast, zo laat de organisatie weten. De nieuwe bètaversies van de berichten Spoedsamenvatting (voorheen: Professionele Samenvatting) en de Rapportage verleende zorg zijn nu beschikbaar om te testen in de informatiesystemen van Huisarts, Ambulance, Spoedeisende hulp en Meldkamer. De aanpassing van de informatiestandaard vindt plaats in het kader van het verbeteren van databeschikbaarheid in de zorg.

De informatiestandaard Acute Zorg werd in 2020 geïntroduceerd. Het doel was om zorgprofessionals op de SEH middels standaard berichten sneller en beter voor te bereiden op patiënten die per ambulance werden binnengebracht. In 2021 is de informatiestandaard ook al vernieuwd.

Gezamenlijke ontwikkeling

Nictiz ontwikkelt de informatiestandaard samen met het zorgveld. Dit moet ervoor zorgen dat de functionaliteit soepel in het werkproces van zorgverleners geïntegreerd wordt. Zorgverleners en ICT-leveranciers in de acute-zorgketen kunnen nu de bèta-versie van de berichten Spoedsamenvatting en Rapportage verleende zorg inbouwen en testen in hun informatiesystemen, zo stelt Nictiz. Alle betrokken partijen worden uitgenodigd om mee te werken aan de verificatie en uiteindelijke publicatie van de nieuwe standaard.



De meldkamer, ambulance of spoedeisende hulp vragen bij een spoedmelding de spoedsamenvatting van het patiëntendossier op bij de huisarts. Hiermee zijn zij beter op de hoogte van de gegevens die nodig zijn voor een adequate afhandeling van de melding. De patiënt kan erop vertrouwen dat de zorgverlener zo volledig mogelijk op de hoogte is van alle medische gegevens die relevant zijn voor een behandeling.

Aanpassingen Spoedsamenvatting

De Spoedsamenvatting is technisch niet gewijzigd, het gaat om de volgende aanpassingen:

De naam van het bericht Professionele samenvatting is aangepast naar Spoedsamenvatting.

Voor de SEH en ambulancediensten is de termijn voor SOEP-verslagen, meetwaarden en correspondentie verlengd van tien dagen naar vier maanden.

In de bouwsteen Episodes is informatie toegevoegd over Behandelaanwijzing als ICPC-code.

In de transactie 'Beschikbaar stellen episodes' is informatie toegevoegd over het beschikbaar stellen van gesloten episodes met attentiewaarde.

De Spoedsamenvatting zal volgens Nictiz de eerste bron worden voor de Europese Patient Summary (PS-A). Door het beschikbaar stellen van deze medische gegevens moet een Nederlandse burger in de hele EU dezelfde goede zorg kunnen krijgen als in Nederland. Dit past in de uitrol van de Europese verordening (EHDS), die een sterke Europese Gezondheidsunie moet helpen realiseren.

Aanpassingen rapportage verleende zorg

Na een spoedsituatie stuurt de meldkamer, ambulance of spoedeisende hulp een rapportage van de verleende zorg naar de vaste huisarts van de patiënt. De ambulance en de SEH sturen de volledige rapportage, terwijl de meldkamer de rapportage alleen stuurt wanneer er een zelfzorgadvies is gegeven. Het bericht moet huisarts volledig op de hoogte te stellen van de spoedsituatie en de verleende zorg.

De aanpassingen in het rapportagebericht zijn als volgt:

Het concept 'Huisartsgegevens PS' is verwijderd.

Het concept 'Bijlage type' is toegevoegd zodat bestanden zoals het volledige verslag meegestuurd kunnen worden.

Het concept 'Samenvatting verleende zorg' is toegevoegd zodat een samenvatting met alleen de kernrubrieken meegestuurd kan worden naar de huisarts.

Samen met het programma Met spoed beschikbaar ondersteunt Nictiz de spoedzorg met de realisatie van digitale gegevensuitwisseling (en uiteindelijk databeschikbaarheid) volgens de Richtlijn Acute Zorg. De implementatie van de Spoedsamenvatting en de Rapportage wordt binnen dit programma gerealiseerd.

De bèta-release voor Spoedsamenvatting en Rapportage verleende zorg zijn hier te vinden. Over de berichten en de informatiestandaard Acute Zorg is hier meer te lezen.