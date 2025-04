Blinkz ondersteunt in Duurzaam Informatiestelsel Geboortezorg

Mede dankzij het Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling Patiënt & Professional (VIPP) Babyconnect is er binnen de totale geboortezorg nu sprake van digitale gegevensuitwisseling. Naast het toepassen van de gegevensuitwisseling is ook het Duurzaam Informatiestelsel Geboortezorg (DIG) opgezet. Dat moet ervoor zorgen dat de digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg blijft aansluiten bij de dagelijkse praktijk. Met de naderende stop van het subsidieprogramma Babyconnect wordt het DIG deze zomer officieel overgedragen aan de geboortezorgpartijen.

Bij deze nieuwe fase hoort ook een nieuwe naam. Onder de naam Blinkz zorgt een nieuw team ervoor dat de motor van het DIG blijft draaien. Om de best mogelijke geboortezorg te kunnen bieden, is overzichtelijk, veilige en toegankelijke gezondheidsinformatie onmisbaar. Wanneer zorgverleners en (aanstaande) ouders in één oogopslag een overzicht hebben van alle actuele en relevante gegevens, kunnen zij beter samenwerken en weloverwogen keuzes maken.

Veilige uitwisseling

Voor het samenstellen van een relevant en actueel overzicht moeten gegevens snel, veilig en eenduidig kunnen worden uitgewisseld. Samenwerking tussen alle betrokken partijen is daarbij noodzakelijk. Met de eindgebruikers aan het roer verbindt Blinkz mensen en organisaties en zorgt dat er samen afspraken worden gemaakt. Zo sluit het uitwisselen van digitale gegevens continue aan op de behoefte van alle eindgebruikers én voldoet het aan de wettelijke regelgeving.

Blinkz is faciliterend aan het DIG en geen zichzelf staande organisatie. De komende maanden wordt gezocht naar een organisatie in de geboortezorg waar de doelstelling van Blinkz goed bij past, zodat het team zich daarbij kan aansluiten. Het Blinkz team is sinds februari aan de slag om het stokje deze zomer goed voorbereid te kunnen overnemen. Blinkz is bereikbaar via geboortezorg@blinkz.nu. Het landelijk programmabureau VIPP Babyconnect blijft tot eind 2025 nog op de achtergrond betrokken en ondersteunt gedurende die periode waar nodig het Blinkz-team.

Duurzaam Informatiestelsel Geboortezorg

Het Duurzaam Informatiestelsel Geboortezorg (DIG) is een set van afspraken en een samenwerking tussen eindgebruikers en de geboortezorgpartijen om te zorgen dat digitale gegevensuitwisseling blijft aansluiten bij de dagelijkse praktijk. Daardoor kan informatie steeds gedetailleerder worden uitgewisseld en blijft het informatiestelsel aangesloten op veranderingen en uitbreidingen in het geboortezorgproces.

De aanzet tot het DIG is gegeven door stichting CareCodex. Het ministerie van VWS gaf in 2019 opdracht om samen met partijen in de geboortezorg afspraken te maken over blijvende verbetering en lange termijn borging van de digitale gegevensuitwisseling na de voltooiing van het programma VIPP Babyconnect. Op 5 juni 2023 hebben elf organisaties een overeenkomst getekend voor langdurige samenwerking rondom duurzame digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg.