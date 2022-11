Nieuwe toolbox voor digitale innovatie

Basalt staat expliciet open voor digitale innovaties en ontwikkelde op 7 oktober 2021 al een innovatief zorgconcept. De Zuid-Hollandse categorale ziekenhuisgroep voor Medisch Specialistische Revalidatie wil zo het hoofd bieden aan de toenemende uitdagingen in de revalidatiezorg. Een reeks eerstelijnspraktijken is samengebracht op één locatie en dankzij digitale toepassingen kunnen mensen thuis verder revalideren. Het recente promotieonderzoek van Van der Ent naar een toolbox voor innovatie van sluit naadloos bij de ambities van Basalt.

Succesfactoren bij innovatie

Insteek van het onderzoek is om het aantal succesvolle innovaties met behulp van een slimme toolbox te vergroten. In de praktijk blijkt namelijk nog steeds dat 70 tot 80 procent van alle zorginnovaties gedoemd zijn om te mislukken. We hebben er in Nederland zelfs een prijs voor: de Briljante Mislukkingen Award in de Zorg. De grote vraag is dus hoe je ervoor kunt zorgen dat een zorgorganisatie wel tot succes leidt. “Innoveren in de zorg draait om samenwerking. Daar is niemand tegen. Maar hoe doe je dat nu slim en met de juiste mensen op het juiste moment?”, legt Van der Ent op de website van Basalt uit.

Innovatie: meer dan slimme techniek

Een succesvolle zorginnovatie is hoe dan ook meer dan een slimme technische oplossing. Om succesvol te zijn moet een zorginnovatie allereerst goed aansluiten op een vraag uit de praktijk. Wat hebben patiënten en zorgprofessionals nodig? De zorginnovatie moet vervolgens niet alleen technisch goed passen bij die vraag, maar ook voldoen aan de complexe wet- en regelgeving in de zorg. Natuurlijk moet het voor de ondernemer ook interessant zijn om tijd en energie aan productontwikkeling te besteden ofwel: de innovatie moet bestaansrecht hebben. Uiteindelijk is het van belang dat er een goede balans ontstaat zodat alle betrokkenen de innovatie omarmen en gebruiken.

Toolbox helpt bij digitale interventies

Dr. Marije Holstege, de kersverse lector Geriatrische revalidatie bij Hogeschool InHolland, is ook druk bezig met het optimaliseren van digitale innovaties in de revalidatie. “Het gaat bijvoorbeeld om praktijkonderzoek omtrent de mogelijkheden om mensen, na bijvoorbeeld een ziekenhuisopname, zo optimaal en duurzaam mogelijk te laten revalideren met behulp van innovatieve interventies zoals digitale zorg.”

Het onderzoek van Marcel van der Ent gericht op de toolbox sluit hier eigenlijk naadloos op aan. “De medische vraag, de technische oplossing, het business model en de wet- en regelgeving. Ze hangen met elkaar samen en het is een puzzel om ze in balans te brengen”, weet Van der Ent. Naast zijn werk als onderzoeker en docent Mens en Techniek bij De Haagse Hogeschool, brengt hij zelf als ondernemer ruim 16 jaar lang zorginnovaties op de markt. “Voor succesvolle zorginnovaties is samenwerking nodig tussen veel partijen: zorgprofessionals, patiënten, ondernemers, techneuten, designers, veranderdeskundigen, implementatiespecialisten en deskundigen op het gebied wet- en regelgeving in de zorg. Niemand is tegen samenwerking. Maar hoe pak je dat nu slim aan en wat is de beste manier? Dat is de centrale vraag van mijn promotieonderzoek.”

CeHRes Roadmap basis toolbox

Bij zijn onderzoek maakt hij gebruik van een model dat al gebruikt wordt bij e-health innovaties: de CeHRes Roadmap. De promovendus maakt dit model nu expliciet geschikt voor innovaties in de revalidatie. Het onderzoek wordt gefinancierd door de NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk onderzoek) en is een samenwerking tussen het Fieldlab Rehabilitation & Mobilization van Basalt, het LUMC (Leids Universitair Medisch Centrum), de faculteit Industrieel Ontwerpen van de Technische Universiteit Delft en het Nell (National E-Health Living Lab).

Meer succesvolle innovaties

Het uiteindelijke doel van de toolkit is om het aantal succesvolle zorginnovaties te vergroten. “De sleutel tot succes zit in de samenwerking, elkaar beter begrijpen, beter weten wat de ander kan en elkaar aanspreken en motiveren om vanuit de eigen discipline bij te dragen aan zorginnovaties. De toolkit bundelt de theorie en de best practices en geeft handvatten om in de praktijk met zorginnovaties aan de slag te gaan. Ik vind het inspirerend als je als team een goede oplossing vindt. Dat een zorgproces beter loopt, dat je het leven van patiënten beter maakt. Dat is mijn holy grail, daar word ik blij van.”