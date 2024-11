On-demand ggz behandelmodel voor toekomstbestendige ggz

Een samenwerking tussen ggz-instellingen ProPersona, Arkin en de Dimence Groep moet linden tot de ontwikkeling van een Transformatieplan met als doel de innovatieve on-demand behandelmodel van Thubble op schaal te toetsen. De zogenoemde Thubble methode moet door meer efficiëntie en zorg op maat de ggz toegankelijker maken en de almaar toenemende druk op de ggz verlichten.

De samenwerking voor het Transformatieplan is mede mogelijk dankzij het met succes doorlopen van de Snelle Toets en de daaropvolgende goedkeuring van zorgverzekeraars Zlveren Kruis en Menzis. De samenwerkende ggz-instellingen streven ernaar dat op 1 januari 2026 alle randvoorwaarden zijn geïmplementeerd en dat dan wordt gestart met het op schaal toetsen van de werkbare elementen van het on-demand behandelmodel. De resultaten worden beschikbaar gesteld om op landelijk niveau ggz toegankelijk te houden.

Zorgverschuiving

De samenwerking en het Thubble-behandelmodel moeten uiteindelijk leiden tot een zorgverschuiving, zo stellen de ggz-instellingen. Dit houdt in dat cliënten die passen bij het aanbod van het behandelmodel, actief worden doorgezet naar Thubble. De voordelen zijn onder meer dat cliënten niet op een wachtlijst terechtkomen en sneller met hun behandeling kunnen starten.

Daarnaast krijgen de instellingen de kans om uit eerste hand ervaring op te doen met het behandelmodel, zodat de opgedane kennis en inzichten kunnen worden toegepast om de zorg op locatie te verbeteren. Deze transformatie is wat alle partners betreft een belangrijke stap naar toekomstbestendige geestelijke gezondheidszorg.

Tijdens de ICT&health World Conference zullen Fennie Wiepkema, General Manager en oprichter van Thubble, en Professor Anil Thapliyal, executive director eMental Health International Collaborative (eMHIC) aanwezig zijn om meer inzicht te geven in het Thubble-behandelmodel en hun visie op de toekomst van de ggz.

Thubble-behandelmodel

Thubble, in 2020 ontstaan onder de vlag van de Dimence Groep, heeft op basis van haar eigen visie een ggz-behandelmodel ontwikkeld. De inspiratie daarvoor kwam uit beproefde methoden zoals het Britse Improving Access to Psychological Therapies (IAPT)-model. Daarnaast is voor de ontwikkeling van de methode ook gekeken naar oplossingen om zorg modern, efficiënt en duurzaam kan worden aangeboden. “Zo onderzochten we in welk tijdspad behandelingen het meeste impact hebben, hoe we cliënten tussen afspraken activeren en welke communicatiemiddelen het beste werken.” Deze inzichten zijn gecombineerd met richtlijngebaseerde behandelingen en vormen de basis van het model”, aldus Fennie Wiepkema, General Manager en oprichter van Thubble.

De samenwerkende partijen willen met gerichte doorverwijzingen, landelijke samenwerking en data-gedreven sturing een structurele bijdrage leveren aan het toegankelijk houden van zorg. Dat is nodig ook, want mede door de groeiende zorgvraag, dreigt tegen 2030 binnen de ggz in Nederland een tekort van 10.000 behandelaren.

“Door samen te verkennen hoe we deze nieuwe vorm van zorg op schaal kunnen brengen, kunnen we meer impact maken en bijdragen aan transformatie binnen de ggz. Het vraagt moed om buiten de gebaande paden te treden, maar het is noodzakelijk dat we in Nederland innovatieve behandelmethoden sneller opschalen. We kijken uit naar de impact die dit model kan hebben op de toekomst van duurzame en toegankelijke zorg”, vertelt Rian Busstra, voorzitter Raad van Bestuur Dimence Groep.

Veelbelovende eerste resultaten

Het Thubble behandelmodel heeft de afgelopen vijf jaar binnen de specialistische ggz al veelbelovende resultaten opgeleverd. De behandelduur bij trajecten voor angst, depressie en trauma kan, zo blijkt, tot 60 procent verkort worden. En vergeleken met de huidige behandelingen kan het aantal behandelminuten met de nieuwe methode zo’n 40 procent omlaag.

“Dat komt onder andere omdat wij werken in gestructureerde behandelblokken en doorlopend voortgangsmetingen doen die de behandelaar met de cliënt doorneemt. Aan de hand daarvan bepalen zij samen of er moet worden bijgestuurd of dat het gestelde einddoel nog op schema ligt,” legt Wiepkema uit.

Tussen de behandelingen door moeten cliënten zelf werken aan op maat ontwikkelde opdrachten. De voortgang daarvan wordt door de behandelaren op afstand gemonitord en indien nodig kunnen cliënten via een beveiligde chatomgeving met de behandelaar overleggen. Om cliënten te motiveren sturen behandelaren met regelmaat relevante berichten.