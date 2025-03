Programmeren LLM’s nu onderdeel artsenopleiding LUMC

Om de administratieve lasten van zorgprofessionals, die in bepaalde gevallen meer dan een kwart van de werktijd in beslag neemt, te verlichten, wordt vooral ook gekeken naar generatieve AI-oplossingen, zoals AI-chatbots op basis van large language models (grote taalmodellen of LLM’s). Om deze technologie zo goed en optimaal mogelijk te kunnen gebruiken, is het van belang dat zorgprofessionals over de benodigde kennis beschikken. Het LUMC is nu, als eerste medische opleiding in Nederland, gestart met programmeringsstages voor AI-taalmodellen voor onder andere geneeskundestudenten.

Voor het automatiseren van administratieve taken zoals het uitwerken en intikken van gespreksverslagen, zijn al verschillende generatieve AI-tools beschikbaar. Oplossingen die zorgprofessionals meerdere uren per week kunnen besparen. Tijd die ze dan kunnen gebruiken voor hun primaire taak: de zorg voor patiënten.

LLM programmeerkennis

Het aantal uren die onderzoekers aan administratieve taken besteden, ligt doorgaans nog veel hoger. Wanneer voor een onderzoek data verzameld moet worden uit honderden of vele duizenden patiëntendossiers, dan spreken we al gauw over vele honderden uren. Juist voor die werkzaamheden zouden op LLM gebaseerde AI-oplossingen goed ingezet kunnen worden. Hiervoor zal de arts-onderzoeker dan wel over de juiste programmeerkennis moeten beschikken.

Dat is waarom het LUMC nu dus gestart is met programmeerstages voor geneeskundestudenten zodat zij de benodigde kennis en expertise kunnen opdoen voor het werken met, en programeren van, LLM’s. “Als meer dokters ervaring hebben met programmeren, dan kunnen zij die kennis ook inzetten om de bulk aan administratie te verminderen. Je hoeft dan niet per se zelf te programmeren, maar het kan al grote impact hebben als je weet hoe programmeren met taal werkt. Die expertise, daar is nu geen enkele manier voor hoe een arts van de toekomst of een geneeskundestudent dat kan bereiken”, aldus dr. Julius Heemelaar, postdoc onderzoeker en arts in opleiding tot specialist Cardiologie).

Praktijkgerichte stage

Tijdens de stage leren studenten de basis van programmeren en machine learning en passen ze deze direct toe in een eigen project binnen een veilige, afgeschermde omgeving. Momenteel lopen zes studenten stage, vijf in het LUMC en één in het OLVG in Amsterdam. Uiteindelijk is het de wens dat afdelingen de tools gaan overnemen. Een van hen, Marit Hamer, vertelt: “Ik miste in mijn opleiding onderwijs over kunstmatige intelligentie. Met mijn stage leer ik de basis van het programmeren beheersen. Het is heel erg puzzelen en proberen, trial en error, maar uiteindelijk kom je altijd een stapje verder.”

“Het doel is dat de studenten zelf kunnen programmeren. De meeste hebben geen programmeerervaring, dus ze krijgen een inwerkprogramma. Daarin krijgen ze de basis van machine- learning-principes”, voegt Hameleers daaraan toe.