Digitale prehabilitatie, eOverdracht, Bestuurswisselingen, en meer

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor de meerwaarde die eOverdracht biedt voor de continuïteit en kwaliteit van zorg in Nederland en de introductie van digitale prehabilitatie bij Noordwest. Verder ook aandacht voor een prijswinnend baanbrekend AI-onderzoek van een LUMC-promovendus, het transformatieplan voor de zorg in Noord- en Midden Limburg en bestuurswisselingen bij Parnassia Groep en het LUMC.

eOverdracht versterkt continuïteit en kwaliteit van zorg

Binnen de zorgsector is het veilig en efficiënt overdragen van patiëntgegevens cruciaal voor hoogwaardige zorgcontinuïteit. Met eOverdracht wordt de verpleegkundige overdracht volledig gestandaardiseerd en digitaal ondersteund, waardoor zorgverleners gegevens eenduidig, snel en foutloos kunnen overdragen tussen organisaties. Dit zorgt niet alleen voor betere afstemming van elektronische zorgdossiers, maar vermindert ook administratieve lasten en verkleint de kans op fouten in overdrachtsmomenten.

Lynn van Beek, verpleegkundige in het Ikazia Ziekenhuis, benadrukt in de praktijkvideo die je hier kunt bekijken de tijdswinst en betrouwbaarheid die eOverdracht oplevert. Daarnaast licht Wendy Hugoosgift Contreras-Valdez, coördinerend beleidsmedewerker bij VWS, toe hoe de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) de digitale gegevensuitwisseling structureel verankert binnen de zorg. De wet stimuleert dat zorgprofessionals minder tijd kwijt zijn aan administratie en meer tijd overhouden voor directe patiëntenzorg. eOverdracht vormt zo een essentiële schakel in toekomstbestendige, digitale zorgverlening.

Digitale prehabilitatie bij Noordwest

Noordwest Ziekenhuisgroep introduceert digitale prehabilitatie voor patiënten met kanker die een operatie ondergaan. Dit programma helpt patiënten om hun conditie te verbeteren voorafgaand aan de operatie, wat kan leiden tot sneller herstel en minder kans op complicaties. Het programma ziet er als volgt uit:

Aanmelding en ondersteuning: Zorgverleners melden patiënten aan voor het prehabilitatieprogramma. Een casemanager assisteert bij het installeren van de bijbehorende app op de smartphone of tablet van de patiënt.

Oefeningen en adviezen: Via de app ontvangen patiënten dagelijkse oefeningen en voedingsadviezen die zijn afgestemd op hun persoonlijke situatie.

Oncologisch centrum

Zelfstandige uitvoering: Patiënten werken thuis aan hun conditie door middel van beweging en gezonde voeding, begeleid door de app.

Dit digitale programma ondersteunt patiënten bij een effectieve voorbereiding op hun operatie, met als doel het herstelproces te optimaliseren.

Transformatieplan Noord- en Midden-Limburg

Onder de naam Raf – Regionaal anders focussen - zetten dertien zorg- en welzijnsorganisaties in Noord- en Midden-Limburg Oost samen de koers uit naar toekomstbestendige zorg. Dit regioprogramma, dat voortkomt uit het Integraal Zorgakkoord (IZA), heeft als doel om de zorg toegankelijk te houden ondanks vergrijzing, personeelstekorten en toenemende druk op het zorgsysteem.

Het transformatieplan werd op Wereldgezondheidsdag officieel ingediend. Met 20 projecten en een potentieel bereik van 400.000 inwoners, richt Raf zich op slimme samenwerking, digitalisering, preventie en passende zorg dicht bij huis. De aanpak is integraal: van ziekenhuiszorg tot GGZ, van huisartsen tot apothekers en van gemeenten tot verzekeraars. Raf staat symbool voor een innovatieve regiovisie waarin domein overstijgende samenwerking, technologische ondersteuning en leefstijlbevordering centraal staan. De boodschap is duidelijk: zorg van de toekomst vraagt om een andere focus – regionaal, slim en samen. Meer info: TijdVoorRaf.nl.

Onderzoeksprijs voor AI-innovatie in reumatologie

Promovendus Tjardo Maarseveen (LUMC) ontving tijdens de Digital Rheumatology Days in Berlijn de Digital Rheumatology Research Award voor zijn baanbrekende AI-onderzoek. In samenwerking met onder andere TU Delft en Reumazorg Zuidwest Nederland ontwikkelde hij een kunstmatige intelligentie-oplossing die spier- en gewrichtsklachten nauwkeurig analyseert om het risico op aandoeningen zoals reumatoïde artritis, artrose of fibromyalgie te voorspellen—nog vóór het consult bij de reumatoloog.

Deze digitale triagetool heeft grote potentie: patiënten worden sneller naar de juiste zorg geleid en de werkdruk op reumatologen neemt af. De innovatie sluit naadloos aan op de bredere beweging richting datagedreven en gepersonaliseerde zorg, waarin AI een essentiële rol speelt in vroegsignalering en efficiënte inzet van specialistische zorgcapaciteit. Het onderzoek onderstreept hoe technologische toepassingen direct kunnen bijdragen aan betere zorguitkomsten én meer duurzame zorgprocessen.

Nieuwe commissaris bij Parnassia Groep

Onlangs is Marjolein Tasche benoemd tot lid van de raad van commissarissen van Parnassia Groep. Zij volgt de na zijn tweede termijn vertrekkende Hans van der Vlist op. Marjolein beschikt over ruime ervaring en een schat aan expertise. Daarmee zal zij een waardevolle bijdrage gaan leveren aan de missie van Parnassia Groep: toegankelijke en kwalitatief hoogwaardige zorg bieden, vandaag én in de toekomst.

Marjolein startte haar loopbaan als huisarts en heeft de afgelopen jaren veel kennis en ervaring opgedaan in diverse ziekenhuizen. Zo was ze voorzitter van de raad van bestuur bij Franciscus Gasthuis & Vlietland en lid van de raad van bestuur van het HagaZiekenhuis. Momenteel is Marjolein voorzitter van de Landelijke Huisartsen Vereniging.

Bestuurswisseling bij het LUMC

Op 1 juni zal prof. dr. Henk-Jan Guchelaar toetreden tot de raad van bestuur van het Leids Universitair Medische Centrum (LUMC). Op dit moment is hij lid van het bestuur van divisie 4 en hoofd van de afdeling Klinische Farmacie van het LUMC.

“Ik weet waar ik aan begin, het is geen onbekend terrein. Neemt niet weg dat ik het ook spannend vind. Op dit moment ben ik bezig met de meer praktische zaken zoals de overdracht van de apotheek en de divisie. Ik heb een fantastisch team met allemaal kundige en vooral fijne mensen dus ik maak mij geen enkele zorgen, het is in goede handen. Tijdens mijn eerdere tijdelijke overstap naar de rvb heeft het team laten zien uitstekend te functioneren, zonder hen had ik die stap niet kunnen maken. Op dat gebied hebben zij mij echt niet nodig en dat is een geruststellende gedachte”, aldus Henk-Jan Guchelaar over zijn benoeming en aanstaande nieuwe bestuursrol bij het LUMC.

