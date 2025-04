Philips en Ibex verbeteren pathologie werkprocessen met AI

Philips heeft al enkele jaren een samenwerkingsverband met Ibex Medical Analytics (Ibex). De partijen werken aan het verbeteren van digitale pathologie door de inzet van AI-gestuurde oplossingen. Deze week is bekend gemaakt dat Philips en Ibex hun samenwerking verder uitbreiden, gekoppeld aan de nieuwe release van PIPS (Philips IntelliSite Pathology Solution). Met deze uitbreiding willen beide bedrijven de acceptatie van AI-gestuurde digitale pathologie verder versnellen om een bijdrage te kunnen leveren aan het verlichten van de werkdruk voor pathologen wereldwijd.

Onderzoek heeft aangetoond dat het gebruik van de digitale pathologieoplossingen van Philips - dat het volledige portfolio van scanners en beeldbeheersystemen omvat - en de AI-gestuurde diagnostiek voor prostaat-, borst- en maagkanker van Ibex ertoe bijdraagt dat rapportages efficiënter worden en tot 37 procent productiviteitswinst kan opleveren. Dit zorgt naast het verlichten van de werkdruk en een betere diagnostische workflow ook voor betere zorg voor meer mensen.

Verdere integratie

Het verder integreren van de AI van Ibex met PIPS zorgt ervoor dat de oplossingen nu geoptimaliseerde workflows bieden, inclusief hulp bij het prioriteren van casussen, AI-gestuurde kankerdetectie en rapportage, en een eenvoudigere integratie van productiviteitsverhogende hulpmiddelen. Zo kunnen we zorgen voor een betrouwbaardere diagnose en betere patiëntenzorg.

"Dankzij deze geïntegreerde pathologieoplossingen kunnen we de hoogst mogelijke kwaliteit leveren die een laboratorium kan bieden. Zo kunnen we onze artsen snel antwoord geven en patiënten slapeloze nachten besparen, zelfs in complexe casussen", zegt Sam Terese, president & CEO van Alverno Laboratories.

Nieuwe versie Philips IntelliSite Pathology

Behalve de aankondiging van de uitbreiding van de samenwerking met Ibex, introduceert Philips ook een nieuwe versie van Philips IntelliSite Pathology 6.0. Die oplossing biedt nu onder andere diverse nieuwe functies en AI-voorzieningen, zoals geavanceerde analyses en inzichten op basis van de context van gescande beelden. Daarmee hebben pathologieteams nu toegang tot een naadloze, AI-gestuurde klinische workflowoplossing, van casusbeheer tot diagnose en rapportage. Dit zorgt niet alleen voor een grotere betrouwbaarheid van de diagnostiek, maar ook voor een verbetering van de productiviteit. En dat is nodig om te voldoen aan de groeiende vraag naar pathologische diagnostiek.

"PIPS 6.0 belooft de acceptatie door onze artsen te vergemakkelijken, dankzij de gestroomlijnde navigatie en geoptimaliseerde workflows. Wij willen graag een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van echte digitale 'cockpits', die de referentie-interface voor onze pathologen zullen worden", aldus Stéphane Rossat, Innovation & Scientific Director and Project Management bij Medipath.

Verbeterde schaalbaarheid

Daarnaast beschikt de oplossing nu ook over een hulpmiddel voor het bijhouden van een teller in het beeldbeheersysteem, en over een verbeterde schaalbaarheid. In AI-gerichte werklijsten wordt de AI-verwerkingsstatus weergegeven op casusniveau en dia's kunnen automatisch worden gedeeld met AI-toepassingen van Ibex, zodat ze direct na digitalisering kunnen worden verwerkt.

Voor de efficiënte veilige cloudopslag en het beheer en analyse van de almaar groeiende volumes van digitale pathologiegegevens werkt Philips al langere tijd samen met Amazon Web Services.