Robot SAM desinfecteert kamers in St. Antonius

Het St. Antonius is niet het eerste ziekenhuis dat de innovatieve robot SAM inzet, want deze desinfecterende collega is populair. In oktober 2022 presenteerde bijvoorbeeld CWZ ook al deze onvermoeibare hulp bij de schoonmaak. De in Nederland ontwikkelde robot SAM-UVC van Loop Robots zorgt voor betere einddesinfectie van ziekenhuizen, aanvullend op de werkzaamheden van het schoonmaakpersoneel. Medische desinfectie met UV-C-straling gaat zo niet alleen sneller en veiliger, maar is ook duurzamer omdat er minder chemicaliën worden gebruikt.

Robots in de zorg

Robots bewijzen steeds vaker hun nut in de zorg, hoewel de robots aan bed nog wel even op zich laten wachten. Wel zijn er meerdere sociale robots die langzaam maar gestaag een rol krijgen in de directe zorg. Bij Philedelphia heeft men bijvoorbeeld al veel ervaring met het gebruik van dergelijke robots in de praktijk. Onderzoeker Henk Herman Nap van Vilans denkt zelfs dat het daadwerkelijk inzetten van diverse soorten zorgrobots in hoog tempo realistischer wordt.

Ook in de logistieke sfeer steken steeds meer robots in zorgorganisaties de handen uit de mouwen. Transportrobot Robin helpt bijvoorbeeld in ASZ en neemt indien nodig zelfs zelf de lift. In VUMC verrichten robots in de apotheek zwaar werk en bereiden ze chemokuren voor. Verder zijn er op operatiekamers steeds meer operatierobots te vinden die chirurgen ondersteunen bij hun werk.

Robot SAM: rijdende zonnebank

Bij St. Antonius maakt de nieuwe desinfectierobot SAM indruk door zijn nauwkeurige manier van werken. Maarten van Zelst, teamhoofd schoonmaak en beddencentrale vertelt op de website van St. Antonius: “SAM werkt eigenlijk net als een soort zonnebanklamp. Dankzij de grote lampen schijnt krachtig UV-C licht door de kamer dat de ruimte volledig desinfecteert. Daarom ook de gesloten deuren als SAM aan het werk is, zodat medewerkers en patiënten beschermd zijn tegen de krachtige staling.”

Als robot Sam bezig is met desinfecteren wordt een patiëntkamer afgesloten. Op de deur hangt dan een poster met de waarschuwing ‘niet betreden, straling’. Wie door het raampje van de deur kijkt ziet dat er blauw licht door de kamer schijnt, want robot SAM draait zorgvuldige diverse rondjes door de kamer. De technologie achter SAM-UVC is gecertificeerd effectief tegen bacteriën, schimmels en virussen, waaronder SARS-CoV2. Het is wetenschappelijk aangetoond dat de UV-C-straling die SAM afgeeft DNA- en RNA-structuur van bacteriën, virussen, schimmels en gisten ontwricht en deactiveert. UV-C is volgens Loop Robots veilig in gebruik en laat geen oppervlakteresten achter.

Pilot van één jaar

Sinds midden januari 2023 rijdt Sam nu door de patiëntenkamers van het St. Antonius Ziekenhuis in en de nieuwe innovatieve collega doet het goed in zijn proefperiode. Van Zelst: “SAM is erg gebruiksvriendelijk. Je drukt op ‘start’ en hij rijdt zelf zijn rondjes door de kamer en het is niet nodig om hem allerlei routes mee te geven en voor te programmeren.” De pilot duurt een jaar, waarin zorgvuldig gekeken wordt op welke plekken de straling van SAM allemaal terechtkomt en hoe groot het effect is.”

Robot SAM is duurzame oplossing

Het sterkste punt van SAM is dat hij geen chemicaliën gebruikt en daardoor milieuvriendelijk is. Voorheen gebeurde desinfectie met chloor en dat is schadelijker voor het milieu. Tevens is een kamer dankzij de ondersteuning van deze collega aanzienlijk sneller schoon. Maar helemaal alleen kan de robot het niet aan, want schoonmakers zorgen er eerst voor dat een kamer stof- en vuilvrij is. Daarna rijden ze SAM naar binnen en drukken ze op de startbutton. Per kamer heeft robot SAM slechts 15 minuten nodig. Zodra hij klaar is, geeft hij een seintje en gaan de lichten uit.