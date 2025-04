Veilige dataopslag in de gezondheidszorg

De zorgsector genereert enorme hoeveelheden data, van PACS-systemen en elektronische patiëntendossiers (EPD’s) tot digitale pathologie. Het beheren, opslaan en beveiligen van deze data is essentieel voor een efficiënte en veilige zorgomgeving. Storage-oplossingen moeten niet alleen schaalbaar en betrouwbaar zijn, maar ook bestand zijn tegen storingen, verouderde applicaties en cyberdreigingen zoals ransomware.

Welke uitdagingen spelen er rondom primaire storage, archivering en back-up & disaster recovery (DR) in de gezondheidszorg? En welke moderne oplossingen biedt NetApp om deze uitdagingen het hoofd te bieden?

Efficiëntie en Continuïteit voor Zorgdata

Zorginstellingen draaien op een robuuste IT-infrastructuur, waarin primaire storage een cruciale rol speelt. PACS-systemen, EPD’s, laboratorium software en medische beeldverwerking vereisen snelheid, betrouwbaarheid en continue beschikbaarheid. Toch blijft het een uitdaging om cloud volumes en workloads van verschillende zorgapplicaties efficiënt te consolideren.

Met NetApp MetroCluster-technologie en Hoog Beschikbare ONTAP-systemen kunnen zorgorganisaties hun productiegegevens en back-ups beheren binnen één geïntegreerde oplossing. Dit voorkomt data silo's, verhoogt de efficiëntie en verbetert de samenwerking tussen systemen.

Daarnaast vormen verouderde applicaties een risico: ze zijn vaak niet ontworpen met hoge beschikbaarheidseisen, waardoor downtime op de loer ligt. Hier biedt intelligente storage-infrastructuur uitkomst. Dankzij synchrone storage-replicatie en automatische transparante failover blijven systemen ononderbroken werken, zonder dat eindgebruikers daar iets van merken.

Een extra voordeel van moderne storage-oplossingen is Unified Storage, waarbij Block, Object en File Storage in één platform worden gecombineerd. Dit resulteert in een dual-site High Availability (HA)-architectuur met een RPO/RTO van 0, wat betekent dat systemen zonder gegevensverlies of vertraging herstellen bij een storing.

Daarnaast zorgt resource pooling voor maximale flexibiliteit. Organisaties kunnen opslagcapaciteit slimmer verdelen en dynamisch aanpassen aan de behoeften van verschillende applicaties. Dit voorkomt verspilling en garandeert dat kritieke systemen altijd over voldoende resources beschikken.

Met dit nieuwe systeem van NetApp blijft zorgdata altijd beschikbaar, beveiligd en optimaal beheerd in de cloud omgeving, en zichtbaar binnen NetApp Cloud Insights. Zo kunnen zorgprofessionals zich focussen op wat écht telt: patiëntenzorg.

Kostenbewuste opslag

In de zorgsector groeien datasets razendsnel, vooral binnen digitale pathologie. Hoge-resolutie beelden moeten jarenlang bewaard blijven, maar zonder dat de opslagkosten de pan uit rijzen. Hoe zorg je voor een balans tussen toegankelijkheid en kostenefficiëntie?

De oplossing ligt in intelligente storage-tiering. Hierbij wordt data automatisch middels een virtuele machine verplaatst van snelle, dure opslag van een hoger niveau naar goedkopere archieflagen. Recente beelden blijven direct beschikbaar, terwijl oudere datasets veilig en voordelig worden bewaard. Dit is vooral een kantelpunt voor ziekenhuizen en onderzoekscentra die dagelijks gigabytes aan pathologie-beelden verwerken.

Met automatische tiering hoeven IT-teams niet langer handmatig te bepalen welke data wordt verplaatst. Dit bespaart tijd, verlaagt opslagkosten en garandeert tegelijkertijd dat essentiële medische data altijd binnen handbereik blijft.

Hoe zorginstellingen zich kunnen verdedigen tegen ransomware

Ransomware is een groeiende dreiging voor zorginstellingen. Met patiëntendossiers en medische apparatuur die cruciaal zijn voor dagelijkse operaties, kan een aanval verwoestende gevolgen hebben. Effectieve bescherming is daarom geen optie, maar een absolute must.

NetApp’s Autonomous Ransomware Protection (ARP) biedt een slimme, ingebouwde oplossing om ransomware-aanvallen te blokkeren. Deze cloud security technologie detecteert verdachte activiteiten en maakt direct immutable back-ups—bestanden die onmogelijk te wijzigen of te verwijderen zijn, zelfs niet door hackers.

Omdat deze bescherming direct binnen de storage-infrastructuur draait, blijven zorginstellingen optimaal beveiligd zonder in te leveren op prestaties of toegankelijkheid. Met jarenlange expertise en een bewezen trackrecord in de sector, zet NetApp de standaard voor geavanceerde, betrouwbare dataveiligheid in de zorg.

Back-up & Disaster Recovery

In de zorg telt elke seconde. Een slimme back-up- en disaster recovery-strategie zorgt ervoor dat systemen operationeel blijven, zelfs bij storingen of cyberaanvallen. Moderne storage-oplossingen als NetApp maken niet alleen snellere back-ups en herstelprocessen mogelijk, maar minimaliseren ook dataverlies.

Dankzij geavanceerde back-up technologieën worden Recovery Point Objectives (RPO’s) verkleind, waardoor de impact van een incident beperkt blijft. Bovendien kunnen zorginstellingen zonder risico realistische disaster recovery-tests uitvoeren, zonder verstoring van de productieomgeving.

Door te investeren in efficiënte back-up- en DR-oplossingen beschermen zorginstellingen zich tegen onverwachte uitval, verminderen ze downtime en blijven ze voldoen aan strenge compliance-eisen. Zo blijft zorg altijd beschikbaar wanneer het echt telt.

Storage als de ruggengraat

In de zorg draait alles om data—van patiëntendossiers tot medische beelden. Een krachtige, veilige en efficiënte storage-strategie is dan ook onmisbaar. Met innovatieve oplossingen zoals NetApp MetroCluster, Unified Storage en Autonomous Ransomware Protection profiteren zorginstellingen van:

Ononderbroken beschikbaarheid van productiegegevens en back-ups, zonder downtime.

Slimme en kostenefficiënte storage-tiering voor digitale pathologie en archivering.

Geavanceerde ransomware bescherming die data proactief beveiligt tegen cyberdreigingen.

Snellere en betrouwbaardere back-up- en disaster recovery-oplossingen, voor maximale continuïteit.

Door de juiste keuzes te maken op het gebied van storage blijven zorginstellingen niet alleen operationeel, maar zijn ze ook toekomstbestendig.