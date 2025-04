Input gevraagd in consultatieproces voor NEN-norm 7518

In het kader van het nieuwe Dezi-stelsel hebben zorgverleners onder meer de mogelijkheid om inlogmiddelen te gebruiken die door zorgaanbieders worden uitgegeven. De basis voor de certificering van deze middelen staat in de NEN-norm 7510 die nu in consultatie is gegaan. De norm bevat richtlijnen voor identificatie en authenticatie binnen de zorg en is van groot belang voor de keuzevrijheid binnen het nieuwe inlogstelsel Dezi. Dezi staat voor De Zorgindentiteit.

De NEN-norm 7518 richt zich op de veilige en betrouwbare identificatie van zorgverleners in digitale zorgomgevingen. Dit is cruciaal voor het waarborgen van privacy. Dit is zeker van belang in een tijd waarin de zorgsector steeds digitaler wordt en regelmatig gezondheidsgegevens van patiënten worden uitgewisseld. Daarbij is het een voorwaarde voor veilige gegevensuitwisseling dat zorgverleners veilig hun identiteit bekend maken en kunnen bewijzen (id-authenticatie). Iedereen in de zorgverlening moet er immers zeker van kunnen zijn dat alleen de juiste zorgverleners op het juiste moment bij (medische) informatie kunnen. Zo weten patiënten dat hun gegevens veilig zijn en zorgverleners dat ze de juiste persoon toelaten in het digitale dossier.

Consultatieproces

Fokke Rispens van Nictiz, die heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de NEN-norm, vertelt daarbij dat met de komst van het wetsvoorstel Diaz en de NEN 7518 er meerdere alternatieven voor de UZI-pas ontstaan. “Dat vergroot de keuzevrijheid voor zorgaanbieders en medewerkers. Naast het gebruik van DigiD hebben zorgaanbieders de optie om onder hun eigen verantwoordelijkheid middelen uit te geven, zoals dat is vastgelegd in de NEN 7518.”

Het publieke consultatieproces voor de NEN-norm 7518 biedt een kans voor de zorgsector om bij te dragen aan een betrouwbare en gebruiksvriendelijke digitale toegang voor zorgverleners. Het is daarom belangrijk dat zorgprofessionals, ICT-leveranciers en andere betrokkenen hun input bieden, zodat de norm verder kan worden versterkt en aansluit bij de praktijk. De consultatie loopt tot 24 juni 2025

Nieuw inlogstelsel

Met Dezi kunnen zorgprofessionals inloggen met verschillende, erkende inlogmiddelen. Een voorbeeld hiervan zijn de middelen die onder de verantwoordelijkheid van een zorgaanbieder zijn uitgegeven. Daarnaast kunnen ook inlogmiddelen die voldoen aan de Wet digitale overheid (Wdo), zoals DigiD, en middelen die voldoen aan de eIDAS-standaarden, worden gebruikt. In de handreiking van Nictiz wordt het Dezi-stelsel uitgebreid toegelicht en wordt praktische informatie gedeeld over de implementatie ervan.