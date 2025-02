Wearable technologie helpt mensen met dementie en hun verzorgers

Slimme horloges en andere wearable technologie hebben hun intrede in de zorg jaren geleden al gemaakt. De smartwatch of fitnes band die de hartslag, het slaapritme of het zuurstofgehalte monitort en waarschuwt bij afwijkingen, zit om de pols van steeds meer mensen en patiënten. Een nieuw onderzoek, uitgevoerd door de Texas A&M University School of Public Health, heeft gekeken naar de meerwaarde, en het gebruik van wearable technologie om mensen met dementie en hun verzorgers te ondersteunen.

Bij deze groep, mensen die bijvoorbeeld aan Alzheimer of andere vormen van dementie lijden, is het gebruik van sensoren voor het monitoren van hun whereabouts, en zo te voorkomen dat ze gaan dwalen, of toch in ieder geval de verzorgers te kunnen waarschuwen wanneer dat gebeurt, hun meerwaarde al bewezen. Studies hebben aangetoond dat deze technologie - die meestal bestaat uit draagbare apparaten met GPS en soortgelijke niet-invasieve sensoren - de emotionele belasting vermindert van degenen die zorgen voor een familielid met dementie. In dit nieuwe onderzoek is gekeken naar hoe nuttig deze patiënten en hun verzorgers het gebruik van deze wearable technologie vinden.

Wearable technologie voor monitoring

De onderzoekers keken in het bijzonder naar het gebruik van, en de ervaringen met, het Theora Care systeem. Dit is een draagbaar apparaat voor de persoon met dementie, dat wordt gekoppeld aan een smartphone-applicatie die de verzorger waarschuwt als de persoon is afgedwaald. Het systeem maakt ook communicatie tussen de twee mogelijk.

“Deze focus op het vergroten van het situationeel bewustzijn voor zowel de verzorger als de persoon met dementie is een nieuwe innovatie in dit soort technologie. Ons doel was om uit te zoeken hoe bruikbaar verzorgers deze technologie vonden en hoe tevreden ze erover waren”, vertelt Matthew Lee Smith, Ph.D., een professor in gezondheidsgedrag die hielp bij de uitvoering van het onderzoek.

Het onderzoek

De patiënten die aan het onderzoek deelnamen, kregen een GPS-gebaseerd apparaat (dat leek op een smartwatch) dat ook een S.O.S. noodoproepfunctie had. Hun verzorgers downloadden een smartphone-applicatie die hen informeerde over de locatie van de patiënt, fysieke grenzen instelde die smartphone-meldingen activeerden wanneer ze werden overschreden en onmiddellijke communicatie mogelijk maakte met patiënten die afdwaalden.

Nadat ze het systeem drie maanden hadden gebruikt, vulden de verzorgers een telefonisch interview in waarin ze informatie gaven over hoe vaak ze het systeem gebruikten en de functies voor het volgen, de “veilige zone” en de tweeweg communicatie. Ook gaven ze feedback over het gebruiksgemak van het systeem, het nut voor de verzorging en hun algemene tevredenheid.

Het verwachte resultaat

De resultaten waren niet echt opzienbarend, wetende dat wearable technologie voor deze doeleinden al op meerdere plekken ter wereld wordt ingezet. Het was meer een bevestiging van de verwachtingen. De meeste zorgverleners vonden het systeem nuttig en waren er tevreden over. De onderzoekers stelden dat die tevredenheid mogelijk deels voortkomt uit hun perceptie dat deze op technologie gebaseerde oplossingen de stressfactoren verminderen die gepaard gaan met waakzaamheid en angst om te gaan dwalen.

Een groot percentage van de zorgverleners (70%) gaf aan dat hun patiënt het draagbare apparaat dagelijks droeg. Zorgverleners meldden minder vaak dagelijks gebruik te maken van de functies locatie tracking, geo-fencing of tweeweg bellen van de smartphone (van 39% naar 17,1%). “Hoewel meer studies nodig zijn, zijn deze bevindingen bemoedigen. Ze geven aan dat technologische oplossingen met meerdere componenten kunnen worden toegepast en zowel zorgverleners als mensen met dementie ten goede kunnen komen”, aldus de onderzoekers.