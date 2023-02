Een korte reis langs trends van nu en morgen

In deze column neem ik u mee in een aantal trends. Ik geloof namelijk dat we door digitale gezondheidstrends te begrijpen, beter kunnen inspelen op wat er in de toekomst staat te gebeuren of dit zelfs kunnen voorspellen. Digitale gezondheidszorg is in een ongelooflijk hoog tempo de afgelopen jaren gegroeid in omvang en impact. Dit zal in de komende jaren niet gauw meer vertragen. Technologie maakt onderdeel uit van ons leven.