Patiënt gebaat bij Europese uitwisseling patiëntsamenvatting

Wanneer je als Nederlander in een Europees land al dan niet acute medische zorg nodig hebt, is het van belang dat de dienstdoende zorgverleners ter plekke over toereikende medische informatie kunnen beschikken. Sinds 2018 wordt er binnen het programma PIEZO-PS-A hard aan gewerkt om dit te realiseren. Naar verwachting zal de uitwisseling van elektronische patiëntsamenvattingen binnen Europa nog in 2025 zijn gerealiseerd.