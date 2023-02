Serious game geeft boost aan bewustwording

Een systeem of een terminologie uitleggen blijft abstract, ook al gebruik je een concrete use case. De Escape room ‘Eenheid van Taal’ (Nictiz, 2022) draait het om. Het spel start met het vraagstuk in plaats van met de terminologie. Als speler en als team ondervind je hoe belangrijk het voor de kwaliteit van zorg is om eenzelfde taal te gebruiken. Daarnaast maak je kennis met SNOMED, het internationale medische terminologiestelsel om eenduidig patiëntgegevens vast te leggen. Let wel: je hoeft niets te weten van codes! De uitdagingen in deze escape room zijn aantrekkelijk voor iedereen die in en voor de zorg werkt.