Van tekentafel naar uitvoering

“Door de zorg te kantelen, zijn we een aantal jaren geleden bij Omring proactief aan de slag gegaan met de opgave en de belofte van passende zorg zoals die nu ook in het IZA staan”, vertelt Jolanda Buwalda, voorzitter van de Raad van Bestuur van zorgorganisatie Omring. “Vanuit de patiënt- en cliëntreizen geredeneerd, zetten we in op het ontzorgen van patiënten en cliënten. We richten passende netwerkzorg in samen met partners en maken zo een Cure & Care-community. Toekomstbestendige en passende gezondheidszorg betekent voor onze patiënten en cliënten onder meer een transitie van digivaardig worden naar digivaardig zijn.”