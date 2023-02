Water uit de kraan

Technologie faciliteert het zorgproces onvoldoende! En dat terwijl zorgprofessionals door de juiste inzet van technologie state-of-the-art én vertrouwelijke zorg kunnen leveren. Technologie die ervoor zorgt dat we ultiem met elkaar in verbinding staan en die puur voor gezondheidswinst kan worden ingezet. We laten het met z’n allen liggen en dat vreet aan mij! Mijn verantwoordelijkheid als arts is: stimuleren dat technologie en informatie patiënten helpen zo goed mogelijk hun eigen gezondheid te managen en bij voorkeur te verbeteren.