De digitale patiëntreis begint thuis

De afgelopen jaren zijn binnen de zorg veel digitaliseringsprojecten en -initiatieven ontplooid. De coronapandemie heeft een groot aantal van die projecten versneld. Daarnaast heeft de overheid een behoorlijke duit in het zakje gedaan, onder andere door het instellen van subsidieprogramma’s zoals VIPP en SET. Het resultaat van al die inspanningen is dat het Nederlandse zorgstelsel inmiddels beschikt over een goede basis voor een digitale infrastructuur en digitale gegevensuitwisseling. Het aanbieden van technologie of digitale infrastructuur is niet langer de uitdaging. Dat is nu het zorgdragen voor de adoptie en het gebruik ervan.