Laten we aan upskilling doen!

Hoe hou je jezelf in vorm? Niet enkel door voldoende sport, maar ook door je brein voldoende te voeden. Upskilling van zowel lichaam als geest. Voor het ene ga je naar de gym of het sportterrein, voor het andere volg je een cursus, workshop of congres. Mijn favoriete upskilling-oefening voor het brein is SXSW (South by Southwest) bezoeken in Austin, Texas. Trouwe lezers weten dat ik hier al viermaal een verslag over schreef.