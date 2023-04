Na zestien jaar is die mevrouw nog steeds zwanger…

Nederland staat aan de vooravond van de invoering van de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de Zorg. Een mammoetoperatie waar de afgelopen jaren al veel werk voor verzet is. Veel normen zijn al bepaald, deels zijn ze nog in ontwikkeling. Een belangrijk onderdeel van het uitwisselen van gegevens bij medische zorg betreft medicatie (zie ook het kader op de rechterpagina). In dit artikel gaan we dieper in op medicatie- en toediengegevens waar momenteel de norm NEN 7542 voor wordt ontwikkeld.