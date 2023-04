Nationale Visie: verhelderend zicht op de zorg van morgen

Om goede zorg te kunnen (blijven) geven aan alle burgers in Nederland moet de zorg toekomstbestendig worden. Uitdagingen zoals de toenemende zorgvraag en de arbeidsproblematiek nopen tot een heldere visie op de rol van digitalisering en databeschikbaarheid in de zorg. Die visie staat beschreven in de Nationale Visie en Strategie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Databeschikbaarheid is de kern van de nieuwe visie.