GZ-Plein voor professionals: digitaal consult ‘at your fingertips’

Binnen de gezondheidszorg is er veel expertise. Toch is het vaak lastig voor professionals om elkaar te vinden en kennis met elkaar te delen op het moment dat het hen uitkomt. 123 Consultatie kwam daarom met een innovatieve manier van consulteren: een online platform voor professionals in het zorg- en welzijnsdomein. Zij lanceerden daarnaast een mobiele app waarmee het nóg makkelijker wordt om de juiste zorg op de juiste plaats te organiseren: door te consulteren in plaats van door te verwijzen. En door bij te dragen aan een toekomstbestendige zorgwereld met meer focus op het laagdrempelig houden van zorg, net als GZ-Plein dat doet.