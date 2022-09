Niet meer denken in termen van ‘fysieke robots’: Interactie tussen mens en machine centraal

Zorgorganisatie Philadelphia heeft de afgelopen jaren pilots met sociale robots omgezet naar een zorgvuldig en breed opgeschaald onderzoek- en ontwikkelprogramma. Inmiddels worden sociale robots succesvol 365 dagen per jaar op een groeiend aantal zorglocaties ingezet binnen de dagelijkse zorg- en dienstverlening. Daarmee komt de urgentie van het bredere perspectief tot opschaling snel dichterbij. Het is fantastisch om te zien dat sociale robots – en dus de interactie tussen mens en machine – van toegevoegde waarde blijken in het leven van cliënten met een verstandelijke beperking. En dat deze meerwaarde bevestigd wordt vanuit de ouderenzorg, GGZ en thuiszorg. Het is echter de vraag hoe deze bijzondere zorgtechnologie verder op te schalen, om het breder in te kunnen zetten in de Nederlandse zorg en het (des te belangrijker) echt bij mensen ‘thuis’ te kunnen aanbieden.