Je bent slachtoffer of je wordt het…

Als lid van de Raad van Toezicht neem ik kennis van het recente jaarrapport van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over datalekken. En wat blijkt? Cyberaanvallen met als doel persoonlijke gegevens te bemachtigen, spelen zich voor het grootste deel af in de sector zorg en welzijn! Wanneer heeft u voor het laatst over dit onderwerp als Raad van Toezicht gesproken met de Raad van Bestuur?