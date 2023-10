Briljant idee, fantastisch, maar… hoe nu verder?

We hebben een enthousiaste discussie in de Raad van Toezicht over innovatie. Mooi, maar wat doen we er nu echt mee? Dan komt de olifant in de kamer ook aan de orde. Hoe zorgen we er nu voor dat die briljante ideeën, pilots en kleinschalige innovatieprojecten daadwerkelijk organisatiebreed wordt opgeschaald? Het is ook niet voor niets dat de zorgverzekeraars op dit thema blijven hameren. Volledig terecht.