Kennis is oneindig, maar we moeten sneller leren

Weet je het nog? De tijd dat je in collegezalen moest zitten. Klassikaal werd de stof gepresenteerd door een docent die gewichtig voor de groep stond. Er was ruimte voor enkele vragen en dan de studieboeken in. Dit lijkt lang geleden, en natuurlijk zijn er nu digitale classrooms. Maar veel is niet veranderd. Dat is jammer. Niet zozeer omdat ik niet geloof in klassikaal les. Maar veel meer omdat die ene docent al lang niet meer degene is die alle kennis bezit.