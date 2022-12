Mobiele zorgtechnologie zet stappen naar zorg op afstand

Veilig, betrouwbaar, snel en met enorm veel capaciteit voor zware toepassingen – zoals het live streamen van beelden: dat was in 2020 de belofte van de mobiele technologie 5G. KPN zag er in ieder geval veel mogelijkheden in om zorg op afstand van theorie naar praktijk te brengen. Inmiddels zijn we twee jaar verder. Wat is er van die belofte terecht gekomen? We vroegen het – net als in 2020 – aan Jacob Groote, directeur Innovatie en 5G bij KPN Zakelijke markt. Zijn eerste conclusie: “We hebben de eerste stappen gezet, en om echt op te schalen wachten we op de komst van meer 5G-bandbreedte in 2023.”