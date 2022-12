X-eHealth bevordert gegevens-uitwisseling binnen de EU

Een voedselvergiftiging op je vakantieadres in het buitenland, of een blessure opgelopen bij de lokale voetbalclub. In beide gevallen ontvang je de beste zorg als de betrokken zorgverlener over een zo compleet mogelijk overzicht van jouw medische gegevens beschikt, in de taal van de zorgverlener. In Europa maakt de uitwisseling van gestandaardiseerde digitale gezondheidsgegevens tussen lidstaten dat mogelijk. Dit gebeurt al in de vorm van een patiëntsamenvatting en elektronische recepten, maar wordt de komende jaren uitgebreid met een aantal nieuwe domeinen. Het project X-eHealth heeft hiervoor de afgelopen twee jaren de specificaties en randvoorwaarden opgesteld.