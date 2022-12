Betere dienstverlening in ziekenhuizen door mHealth

Ziekenhuizen staan onder druk om de stijgende zorgvraag het hoofd te bieden. Dat gaat bovendien gepaard met de groeiende verwachtingen van patiënten en eveneens toenemende personeelstekorten. Tot op heden is er in de wetenschappelijke literatuur nog maar weinig bekend over de rol en betekenis van innovatieve technologieën, zoals mHealth, op afdelingsniveau om ‘patient service performance’ te verbeteren. Dit betreft de mate waarin een ziekenhuisafdeling hoogwaardige zorgdiensten en -producten levert aan patiënten.

Verbeteren dienstverlening met mHealth

Het implementeren van nieuwe technologieën kan mogelijk bijdragen aan een betere dienstverlening in ziekenhuizen. Voorbeelden van innovatieve technologieën in de gezondheidszorg zijn applicaties, internet of things (IoT), elektronische patienten dossiers (EPD’s) en decision-support systemen (Van de Wetering, 2018). Mhealth is een andere bekende toepassing van technologie die wordt gefaciliteerd door mobiele apparaten, zoals bijvoorbeeld smartphones en tablets (Rowland et al., 2020).

Mhealth is van groot belang voor zorgverleners om patiëntgegevens en andere relevante informatie op elke plek en elke tijd op te kunnen roepen (Prgomet et al., 2009). Het overal en altijd beschikken over de juiste informatie via mHealth toepassingen zou zorgverleners in staat kunnen stellen om de juiste en passende zorg te leveren aan patiënten. Helaas zijn er volgens Rowland et al. (2020) nog amper richtlijnen over hoe mHealth effectief toegepast kan worden om de zorg voor patiënten te verbeteren.

Waarnemen en implementeren

Om als ziekenhuisafdeling in te kunnen spelen op de meest nieuwe technologie is het van belang om de belangrijkste trends en ontwikkelingen in de gaten te houden. Als je als afdeling in staat bent om innovatieve toepassingen van mHealth te implementeren en te verankeren in zorgprocessen, dan kun je sneller en beter inspelen op de behoeften van patiënten.

Volgens de studie van Leung (2012) is het beschikken van deze ‘digital’ competenties van belang voor het implementeren van nieuwe zorgdienstverlening en het realiseren van digitale transformaties. Bovendien blijkt uit recent onderzoek dat het anticiperend vermogen van afdelingen om in te spelen op de behoeften van patiënten positief beïnvloed wordt door het analyseren en implementeren van innovatieve technologieën.

Help mee aan het onderzoek

Deze studie onderzoekt of mHealth een positief effect heeft op de dienstverlening in ziekenhuizen. Daarnaast wordt er gekeken naar de mate waarin mHealth een bijdrage levert aan het anticiperend vermogen van ziekenhuizen.

Ben jij ook benieuwd naar het effect van mHealth op de dienstverlening in ziekenhuisafdelingen? En ben jij in een ziekenhuis aan het werk als arts, afdelingshoofd, AIOS, ANIOS, manager bedrijfsvoering of teamleider? Dan kun je meehelpen bij het onderzoek door onderstaande enquête in te vullen. Er zijn 16 vragen in deze enquête. Het invullen van deze enquête zal circa 5 minuten duren.

