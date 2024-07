IJsselheem toont de toekomstige ouderenwoning in ‘tHuis

Zorgaanbieder IJsselheem (Kampen) heeft op 16 juli officieel de modelwoning ‘tHuis van morgen’ geopend. De woning moet een praktische vooruitblik bieden op de ‘innovatieve ouderenzorg van morgen’. Volgens VVT-branchevereniging ActiZ zijn innovaties zoals die van IJsselheem nodig om aan de stijgende zorgvraag te voldoen van een groeiend aantal ouderen. De afgelopen jaren werden vergelijkbare woningen met e-health- en andere digitale innovaties geopend in onder meer Den Haag, Rotterdam, Oss en Den Bosch.

‘tHuis van morgen, ingericht op IJsselheem-locatie De Vijverhof, moet toekomstige bewoners, hun naasten en medewerkers al laten wennen aan een locatie die in maart 2025 open gaat: de HBS in Kampen. In ’tHuis van morgen zijn technologische toepassingen zoals domotica en hulpmiddelen te vinden die vanaf 2025 in de appartementen van De HBS gebruikt worden.

Zo gaat de voordeur vanzelf open bij aankomst, vanaf een tablet kunnen onder andere ramen en gordijnen worden geopend en gesloten, een douchetoilet en een doucheföhn (lichaamsdroger) stellen (kwetsbare) ouderen in staat het leven door te blijven leven dat zij willen, zonder afhankelijk te zijn en met behoud van privacy. Kijk hier voor meer informatie.

Proactief reageren

“We weten allemaal dat het aantal ouderen in Nederland toeneemt, we blijven langer fit maar aan het einde van het leven hebben daardoor meer ouderen zorg en ondersteuning nodig”, stelt Karin Leferink, raad van bestuur van IJsselheem, in een toelichting op het openen van de modelwoning. “Dit vraagt een andere blik op zorg. Om hier proactief op te reageren, kijken we vooruit.”



Vooruit kijken betekent volgens Leferink dat naast toegewijde en vakkundige zorg en ondersteuning van zorgmedewerkers technologie en/of hulpmiddelen steeds meer hun intrede doen om de cliënt te ondersteunen. Om gewenning te stimuleren, moet ‘tHuis van morgen koudwatervrees wegnemen door te tonen dat hulpmiddelen functioneel en helpend zijn en mensen helpen meer hun eigen dagritme te bepalen.

Zelfredzaamheid vergroten

IJsselheem verwacht dat elke cliënt in 2030 zorgtechnologie en hulpmiddelen thuis heeft met als doel de eigen zelfredzaamheid te vergroten en de ondersteuning door naasten ook makkelijker te maken. Het Strategisch Kompas ‘Onze blik op 2030’ schetst hoe IJsselheem kijkt naar de ontwikkelingen in de ouderenzorg, hoe ze hier op anticiperen en invulling geven aan de toekomstige zorg en ondersteuning. ‘tHuis van morgen moet een deel van deze ontwikkelingen zichtbaar en tastbaar.



De zorgaanbieder gaat de komende jaren dan ook meerdere locaties te openen volgens het concept ‘Thuis, met zorg van IJsselheem’, met een belangrijke rol voor moderne hulpmiddelen en technologie. Ook hiervoor biedt de modelwoning de eerste kennismaking. Aangezien in de totstandkoming en realisatie van De HBS een promovendus wetenschappelijk onderzoek doet, wordt de opgedane kennis gedeeld in de regio en – waar gewenst – daarbuiten, aldus IJsselheem.

Meer modelwoningen

De afgelopen jaren hebben steeds gemeenten en zorgaanbieders modelwoningen geopend waar ouderen, naasten en mantelzorgers kennis kunnen maken. Enkele voorbeelden hiervan zijn de iZi ervaarwoning in het kader van het Haagse programma ‘Gezond Langer thuis, de Comfortwoning in Rotterdam (onder meer wmo radar) en de T-Huizen in Oss en Den Bosch (BrabantZorg).

Innoveren is volgens Actiz overigens meer dan technologische innovatie alleen. Denk bijvoorbeeld aan sociale innovatie, positieve gezondheid of nieuwe samenwerkingen buiten de zorg om. Samenwerkingen die inspireren om de zorg anders te doen. ActiZ stelt overtuigd te zijn van innovatie in de zorg. Dit is nodig om de kwaliteit van zorg hoog te houden, te verbeteren en goede zorg in de toekomst te blijven uitvoeren.