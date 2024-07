Digitale tweelingen kunnen klinisch onderzoek mogelijk versnellen

Een nieuw onderzoek van Phesi, een toonaangevend bedrijf dat klinische ontwikkelingen analyseert, toont aan dat AI-gestuurde digitale tweelingen klinisch onderzoek kunnen versnellen. Het bedrijf ontwikkelde digitale tweelingen die de controlegroep die de standaardzorg krijgt, konden vervangen. Het onderzoek is gepubliceerd in het vakblad Bone Marrow Transplantation (BMT-Nature).

Voor het onderzoek ontwikkelde Phesi een digitale tweeling voor chronische graft-versus-host-ziekte (cGvHD), een ernstige complicatie van een allogene stamceltransplantatie. Wereldwijd krijgen jaarlijks meer dan 50.000 kankerpatiënten zo’n stamceltransplantatie. cGvHD komt voor bij 30-50% van deze patiënten en kan de levenskwaliteit op lange termijn aanzienlijk verminderen. De eerstelijnsbehandeling bestaat uit corticosteroïden, maar de effecten op lange termijn hiervan zijn niet gering. Daarom is er dringend behoefte aan alternatieve behandelingen.

De door Phesi ontwikkelde digitale tweeling bootst patiënten na die worden behandeld met prednison, een medicijn dat tot de groep corticosteroïden behoort. De digitale tweeling is gebaseerd op real-world gegevens van het Trial Accelerator-platform. Dit platform bevat gegevens van meer dan 108 miljoen patiënten die deel uitmaken van bijna 367.000 cohorten. Voor dit onderzoek zijn 2.042 patiënten (32 cohorten) met cGvHD gebruikt om een digitale tweeling voor de eerstelijnsbehandeling te creëren en 438 patiënten (8 cohorten) om een digitale tweeling voor de standaardzorg te ontwikkelen.

Klinisch onderzoek versnellen

Volgens Dr. Gen Li, president van Phesi, bieden digitale tweelingen een uitkomst voor problemen als het werven van patiënten en ethische kwesties rond placebogroepen. Hij zegt hierover: “We hebben aangetoond dat digitale tweelingen echt potentieel bieden om de standaard controlegroepen te vervangen. Daardoor hoeven we twee keer zo weinig deelnemers te werven en kan klinisch onderzoek sneller worden uitgevoerd. Bovendien worden patiënten zo minder belast.”

Het onderzoek toont bovendien aan dat digitale tweelingen ook bij klinisch onderzoek voor andere ziektes kunnen worden ingezet. Phesi hoopt dat deze aanpak in de toekomst door regelgevende instanties zal worden goedgekeurd. Dr. Li: “We kijken ernaar om uit het gebruik van digitale tweelingen in het klinische ontwikkelingsproces verder te verkennen in samenwerking met instanties zoals de FDA.”

Digitale tweelingen

De inzet van digitale tweelingen in de gezondheidszorg is een redelijk recente, spannende en snelgroeiende discipline, die voortbouwt op de fundamenten van geavanceerde technologieën in medische beeldvorming, data-integratie en computermodellering. De toekomst van digitale tweelingen in de gezondheidszorg belooft meer gepersonaliseerde en effectieve behandelingen voor patiënten.

Begin dit jaar toonden wetenschappers van de Universiteit Maastricht en het UMC Utrecht aan dat een digitale tweeling van een individueel hart- en vaatstelsel goed bruikbaar is. Met behulp van deze technologie werd bij 45 patiënten met hartfalen de effectiviteit van hun pacemaker behandeling correct voorspelt. En vorig jaar kregen onderzoekers van het Amsterdam UMC een Horizon-subsidie van de Europese Commissie om mogelijk te maken dat op de digitale tweeling van patiënten met een herseninfarct of hersenbloeding kan worden getest wat de beste behandeling is voor die specifieke patiënt.