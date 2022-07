ADHDplaza: online info voor jongeren met ADHD

Digitale hulp voor jongeren

Er is gelukkig steeds meer digitale hulp voor jongeren te vinden. Wat te denken van de recent gelanceerde grow-it app die de geestelijke gezondheid helpt bevorderen. Maar er zijn ook speciale websites om jongvolwassenen te helpen om van het roken af te komen, zoals bijvoorbeeld een recente website van Trimbos. En nu is er dus ook een website van en voor jongeren met ADHD.

Belangrijk, want jongeren weten weinig over ADHD maar hebben vaak wel behoefte aan kennis over ADHD. Dit blijkt uit een eerste pilotstudie van Radboud. De ADHDplaza voorziet dus zeker in een behoefte. Het is een project waar promovendi middelbare scholieren gaan bezoeken teneinde info over ADHD te vergaren. Tevens wordt geïnventariseerd wat scholieren nu eigenlijk precies willen weten over deze veel voorkomende aandoening, die nogal eens leidt tot druk gedrag en ook grote drukte in het hoofd.

Onwetendheid over ADHD

Er is nog veel onwetendheid over en onbegrip voor mensen met ADHD. Ook jongeren weten er gemiddeld weinig vanaf en herkennen het niet bij anderen of bij zichzelf. Dat herkennen en erkennen van de aandoening en er op de juiste wijze mee omgaan, is echter belangrijk voor álle betrokkenen en ADHDplaza helpt daar dus bij.

Voor het project ADHDplaza is een consortium opgericht bestaande uit Nederlandse ADHD-experts en de ADHD-vereniging Impuls & Woortblind. Het eerste doel is kennis van jongeren over ADHD vergroten. Dat gebeurt met workshops op scholen en video’s die te vinden zijn op ADHDplaza. Het tweede doel is volgens informatie op de website van NWO ‘het trainen van jonge onderzoekers in wetenschapscommunicatie en het faciliteren van een platform (ADHDplaza) waarmee ze maatschappelijke impact met hun onderzoek kunnen genereren.’

NWO wetenschapssubsidie voor ADHDplaza

De informatie die de promovendi ophalen wordt op een leuke wijze ontsloten op de ADHD-plaza. Het project is ontstaan dankzij samenwerking tussen de Radboud onderzoekers en Hans van de Velde en Rob Pereira van Impuls & Woortblind. Inmiddels heeft de ADHDplaza een NWO-wetenschapssubsidie ontvangen. Op 1 november 2022 starten de schoolbezoeken van de promovendi. Dan zal er meer te lezen zijn op de website ADHDplaza.