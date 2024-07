Dienstverlening ziekenhuizen start weer op na wereldwijde storing

Een reeks ziekenhuizen in Nederland is vanochtend getroffen door de wereldwijde storing als gevolg van een foute update in beveiligingssoftware van Crowdstrike. Operaties werden afgeschaald en sommige ziekenhuizen gingen zelfs tijdelijk dicht voor nieuwe patiënten. Het gaat in ieder geval om de ziekenhuizen van Treant (Emmen, Hogeveen, Stadskanaal), Nij Smellinghe (Drachten) en Slingeland (Doetinchem), De meeste getroffen ziekenhuizen hebben de storing inmiddels (rond 12.00 uur) verholpen.

Z-CERT, het expertisecentrum op het gebied van cybersecurity in de zorg, stelt op haar website dat de technische problemen die zorgorganisaties momenteel ondervinden, voortkomen uit een storing in de dienstverlening van het cybersecuritybedrijf Crowdstrike. Een update van hun software heeft ertoe geleid dat wereldwijd (Windows-)computers en servers te maken kunnen krijgen met een zogenaamd 'blue screen of death'. Hierdoor lopen systemen vast en zijn ze niet meer te gebruiken.

Afschaling zorgverlening

Ziekenhuizen, luchthavens, havens, bancair verkeer en mediabedrijven vallen onder de getroffen bedrijven. 'De problemen spelen wereldwijd en dus ook binnen de Nederlandse zorgsector', schrijft Z-Cert. 'Op dit moment is bekend dat meerdere ziekenhuizen verspreid over Nederland hinder ondervinden en zorgverlening hebben afgeschaald. In samenwerking met het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) ijken we naar mogelijke handelingsperspectieven. Zodra hier meer nieuws over is dan wordt dat hier gepubliceerd.'

De wereldwijde storing waardoor er diverse problemen waren met telefonie en ICT is volgens Treant inmiddels verholpen. De locaties zijn weer telefonisch bereikbaar. Vanaf 11.30 uur zijn onze SEH in Emmen en basisspoedposten in Hoogeveen en Stadskanaal weer geopend. Vanaf 13.00 uur kan de geplande zorg weer doorgaan op de poli’s en de OK’s.

Nij Smellinghe, melde rond kwart over elf dat de storing nog niet verholpen was. Het ziekenhuis was vanochtend rond 8.00 uur genoodzaakt om in ieder geval het ochtendprogramma op de Polikliniek en het OK-programma af te schalen. Ook werden de Spoedeisende Hulp en Verloskamers gesloten.

Het Doetinchemse Slingeland ziekenhuis melde rond half twaalf dat alle informatiesystemen weer werkten en dat alle zorg gecontroleerd weer opgestart werd. Poliklinieken gingen weer open, het werk op verpleegafdelingen werd hervat en de spoedeisende hulp zal in de loop van de middag weeer open gaan. Tot die tijd rijden ambulances naar andere ziekenhuizen. Ambulancezorg Nederland meldde overigens dat ambulancedienstverlening nergens in Nederland getroffen is.

De problemen worden veroorzaakt door een foutieve update bij CrowdStrike. Het probleem ligt volgens Cwordstrike bij de zogeheten Falcon-sensor, die op zakelijke computers beveiligingsdata verzamelt. De software beschermt gebruikers tegen cyberaanvallen en heeft daardoor veel toegang tot de computersystemen. Het bedrijf had rond het middaguur een oplossing uitgebracht, maar die werkte nog niet overal.