Betaalbare zorg met medische wearables

TNO hoopt met spin-off bedrijf AIKON Health efficiëntere gezondheidszorg te creëren. Door medische wearables moet de zorg ook in de toekomst beschikbaar en betaalbaar te houden aangezien er een tekort van 155.000 zorgverleners in 2032 dreigt. TNO wil daarom inzetten innovatieve technologieën, zoals smartwatches of een slimme glucosemeter. Een ander voorbeeld is een patch die gegevens verzamelt over iemands gezondheid.

Anders dan een smartwatch geeft een medische wearable de optie tot een meer gedetailleerde en continue gegevensstroom die klinische besluitvorming mogelijk maakt. “Bij TNO lopen we voorop in het ontwikkelen van nieuwe technologieën die het managen van gezondheid makkelijker maken”, zegt wetenschapper bij TNO, Nina Haring. In februari van dit jaar riep TNO in een positionpaper nog op tot een datarevolutie in de Nederlandse gezondheidszorg. Het doel is het efficiënter delen van medische informatie waarbij de privacy van patiënten gewaarborgd blijft.

Gezondheidsgegevens

Bij TNO richten ze zich op hoe geschikte informatie kan worden verzameld voor zorgverleners, zoals ademhaling, temperatuur, zuurstof en hartfunctie. Volgens TNO kunnen digitale gezondheidstools bijvoorbeeld inzicht geven in het genezingsproces van wonden. Volgens Haring dragen inmiddels 1 miljard mensen een wearable. Om tot een goed product te komen, werken ze bij TNO nauw samen met patiënten en zorgverleners, zodat nieuwe technologieën waardevolle gezondheidsinzichten bieden en goed inzetbaar zijn in de praktijk.

Vooral het aantal mensen met chronische hart- en vaatziekten neemt volgens TNO toe. Nu al kampen 1,7 miljoen Nederlanders met een hart- of vaatziekte. Nederland kent jaarlijks 30.000 nieuwe opnames van patiënten met hartfalen. De kosten hiervan bedragen jaarlijks zo'n 800 miljoen euro. Daarom hebben wetenschappers een wearable ontwikkeld die hartfalen kan monitoren. Er is bekeken waar in het zorgtraject deze wearable het beste kan worden ingezet. Dankzij de nieuwe wearable hoeven patiënten met hartfalen na ontslag niet meer iedere twee weken de polikliniek te bezoeken voor controle. De wearable van het TNO spin-off bedrijf AIKON Health biedt uitkomst.

Minder heropnames

TNO zegt dat momenteel meer dan de helft van alle patiënten met hartfalen binnen vier maanden na ontslag opnieuw wordt opgenomen. Het dragen van een wearable kan dat aantal patiënten met wel 25% verlagen. De patiënt wordt 24 uur per dag gemonitord en kan daardoor zorg thuis krijgen. Dat ontlast zowel de patiënt als de zorgverlening.

Het doel van de spin-off AIKON Health is om in 2027 patiënten met hartfalen te ondersteunen en zorgprofessionals te ontlasten met de wearable.