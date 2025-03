Campagne moet het vak verpleegkunde weer glans geven

Het personeelstekort treft alle aspecten van de gezondheidszorg, van huisartsen tot en met chirurgen en van radiologen tot en met de verpleging. Het verminderen van de werkdruk, verhogen van het werkplezier, het verlagen van de administratieve lasten, de inzet van technologie en AI. Het zijn allemaal deeloplossingen waaraan gedacht en gewerkt wordt, maar er zijn hoe dan ook meer fysieke handjes nodig. Om meer jongeren en (zij)instromers warm te laten lopen voor de verpleegkunde, hebben de 17 hbo-opleidingen verpleegkunde, verenigd in het Landelijk Overleg Opleiding Verpleegkunde (LOOV), het nieuwe platform ontdekverpleegkunde.nl gelanceerd.

Doel van het online platform en de website is de veelzijdigheid van het verpleegkundig beroep zichtbaarder te maken en het imago van de opleiding hbo-verpleegkunde te versterken. De 17-hbo-opleidingen verpleegkunde willen samen sterk staan in het gezamenlijke doel om de zorg van meer (hoger opgeleide) verpleegkundigen te kunnen voorzien. “We doen dit omdat we met elkaar werken aan de zorg van de toekomst: toekomstgericht bezig zijn, ruimte creëren voor innovatie en samenwerking, en ons gezamenlijk hard maken voor een kwalitatief hoogwaardige gezondheidszorg”, aldus de initiatiefnemers.

Personeelstekort in de zorg groeit schrikbarend snel

En meer personeel is hard nodig. Dit jaar, zo is berekend in het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn komt het tekort aan personeel, voor de hele zorgsector uit op ruim 66.000. Als er de komende jaren niet iets drastisch verandert, kan het personeelstekort tussen nu en 2034 naar meer dan 265.000 stijgen.

Een belangrijk deel van het personeelstekort komt op het conto van de verpleging. Tijdens, en na de coronapandemie besloten veel verpleegkundigen – door toenemende werkdruk, dalend werkplezier en het uitblijven van betere arbeidsvoorwaarden – de zorgsector de rug toe te keren. Het vak van verpleegkundige verloor zijn glans zogezegd.

Campagne moet verpleegkunde weer glans geven

Die glans weer een beetje terugbrengen is wat de in het LOOV verenigde hbo-opleidingen verpleegkunde zich tot doel gesteld hebben. Op ontdekverpleegkunde.nl laten zij zien dat verpleegkunde veel meer is dan alleen in een wit of groen pakje bij het bed van een patiënt staan. Daarvoor worden onder andere open dagen en meeloopdagen bij de verschillende hbo-opleidingen georganiseerd. Op de site ontdekverpleegkunde.nl kun je ook een test doen om erachter te komen of het vak van verpleegkundige iets voor jou is.

Naast de bekende zorgtaken zoals wondverzorging en het toedienen van medicatie, speelt de moderne hbo-verpleegkundige een cruciale rol bij preventie, voorlichting, coördinatie van complexe zorgtrajecten en het nemen van leiderschap. Met ontdekverpleegkunde.nl willen de hogescholen laten zien hoe breed en toekomstbestendig het vak is.

Meer mannen in de zorg

Binnen de campagne wordt specifiek ook aandacht besteed aan het bevorderen van de instroom van jongens. Daarvoor werkt het LOOV ook samen met diverse partners. Zij zetten zich in om de beeldvorming rondom het verpleegkundig beroep te verbreden en ook meer mannen te enthousiasmeren voor een carrière in de zorg.

“Met deze campagne willen we laten zien dat hbo-verpleegkundigen onmisbaar zijn in de huidige en toekomstige gezondheidszorg. Het is een vak met impact, variatie en volop doorgroeimogelijkheden. Tegelijkertijd nemen we daarmee ook onze verantwoordelijkheid als hogescholen voor de maatschappelijke uitdaging rond de prangende tekorten in de zorg. Zo dragen we bij aan het waarborgen van kwalitatieve en toegankelijke zorg, nu én in de toekomst” aldus Bram van der Graaf, LOOV bestuurslid.