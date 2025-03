Inholland draagt bij met kennis zorgtechnologie in living labs

In zogeheten ‘living labs’ wordt onderzocht hoe technologie het beste kan worden ingezet om de zorg efficiënter kan worden ingericht. Verschillende onderwijsinstellingen en (zorg)organisaties werken hierin samen in Medical Delta om van zorgtechnologie dagelijkse praktijk te maken. Vanuit het Centre of Expertise Preventie in Zorg en Welzijn geven twee lectoren van de Inholland leiding aan living labs. Op dinsdag 8 april 2025 vindt de werkconferentie Actie in de Delta plaats in Delft waar organisaties samenkomen om informatie uit te wisselen.

Als hogeschool leggen we met praktijkgericht onderzoek mooi de strategische verbinding tussen het academisch onderzoek en de praktijk.”, zegt lector Gezondheid & Welzijn van Kwetsbare Ouderen Inholland, Robbert Gobbens. Gobbens is ook programmaleider van het living lab Blended Rehabilitation.

Blended care en zorgpad

Blended care, ook wel hybride zorg genoemd, is een combinatie van fysieke zorg en inzet van technologie. In het living lab wordt onderzocht hoe je technologie het beste kunt inpassen in de zorgpaden die er al zijn. Gobbens vertelt dat daarbij ook wordt gekeken naar de andere manieren van werken die dit vraagt. Doel van het living lab is om zorgverleners en zorgorganisaties te stimuleren om hybride te werken, revalidanten meer regie te geven en de resultaten van revalidatie te verbeteren.

Naast Gobbens is Marije Holstege, bijzonder lector Geriatrische revalidatie, betrokken bij het living lab Blended Rehabilitation. Holstege heeft hierin een dubbelrol want ze werkt ook bij zorgorganisatie Omring. En Omring een van de drie werkveldpartners in het lab. Samen met Robbert en Laurence Alpay (voormalig associate lector, red.) begeleidt ze het promotieonderzoek dat een Omring-collega doet binnen het lab. “De centrale vraag hierin is hoe je een blended zorgpad in co-creatie met betrokkenen in de praktijk kunt vormgeven waarbij rekening wordt gehouden met de digivaardigheid van de revalidant. En als je dan bijvoorbeeld een app of beeldzorg integreert, welk werk vervangt die dan in een revalidatietraject”, licht Holstege toe.

Medical Delta

Medical Delta is een transdisciplinair samenwerkingsverband van meer dan duizend deelnemers van Erasmus Universiteit, Erasmus MC, TU Delft, LUMC, Universiteit Leiden en vier Zuid-Hollandse hogescholen (De Haagse Hogeschool, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Leiden en Hogeschool Inholland). Samen met bedrijven, zorginstellingen en overheden werken zij aan innovatieve oplossingen voor een duurzame gezondheidszorg. Dit doet Medical Delta onder meer met transdisciplinaire onderzoeksprogramma’s en praktijkgerichte living labs. Medical Delta vormt hiermee de spil van het gezondheidszorg & innovatie ecosysteem in Zuid-Holland en daarbuiten.

Doordat universiteiten, hbo en mbo met elkaar samenwerken is de impact van living labs groot. Fundamenteel onderzoek wort gecombineerd met praktijkgericht onderzoek. Gobbens zegt dat de hogeschool kennis van zorgtechnologie meebrengt, bijvoorbeeld via de lectoraten. Studenten van Inholland worden gekoppeld aan de living labs. In het kader van hun innovatieopdracht doen studenten Verpleegkunde onderzoek naar best practices van zorgtechnologie, hoe die breder kan worden toegepast en wat de ervaringen zijn van revalidanten.

Aanmelden Living labs en conferentie

Op dinsdag 8 april 2025 vindt de werkconferentie Actie in de Delta plaats in Delft. Onderzoekers van universiteiten, UMC’s en hogescholen komen samen om kennis en ideeën uit te wisselen binnen het regionale ecosysteem voor gezondheid en innovatie.

Tijdens de conferentie wordt gesproken over onder meer: gezondheidsverschillen, stedelijke inrichting, duurzaamheid in de zorg en gezonde voeding. Meer informatie en aanmelden. Zorgverleners, onderzoekers of docenten die zijn geïnteresseerd in technologische toepassingen in de (revalidatie)zorg, kunnen zich aansluiten bij een van de living labs.