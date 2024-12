NEN 7510 herzien; Topopleidingen LUMC; Bestuurswisseling, en meer

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor de herziene NEN 7510 standaard, de waardering van twee bacheloropleidingen van het LUMC/Universiteit Leiden en de uitbreiding van het cliëntenportaal van Reade. Verder ook aandacht voor het afscheid van een bestuurslid van het Radboudumc.

Herziening NEN 7510

Medio december heeft NEN de nieuwste versie van de NEN 7510 standaard voor informatiebeveiliging in de zorg herzien en gepubliceerd. De herziening van de norm betekent dat hij nu beter inspeelt op de toenemende uitdagingen rond cyberdreigingen en de groeiende behoefte aan veilige gegevensuitwisseling in de zorg. NEN 7510 biedt zorgorganisaties praktische handvatten om hun informatiebeveiliging op orde te hebben.

De meest recente update draagt er verder toe bij dat de norm nog beter aansluit op onderliggende ISO-normen voor informatiebeveiliging en actuele wetgeving. Zo biedt de herziening belangrijke verbeteringen en aanvullingen en is nauw afgestemd op nieuwste edities van ISO/IEC 27001 en ISO/IEC 27002 en het internationale normontwerp ISO/IEC DIS 27799, met aanvullende eisen voor de zorgsector. Denk hierbij ook aan de Europese NIS2-Verordening.

Op 21 januari 2025 organiseert NEN een exclusief evenement in Utrecht rondom de herziening. Tijdens het event wordt de nieuwe editie van de norm gepresenteerd, het juridisch en beleidskader vanuit het ministerie van VWS en toetsingskader door Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd (IGJ). Daarnaast worden acht kennissessies aangeboden over aanverwante normenkaders en praktische informatie voor implementatie van de herziene norm.

Topopleidingen LUMC

De bacheloropleidingen Biomedische Wetenschappen en Klinische Technologie van het LUMC en de Universiteit Leiden zijn voor respectievelijk de achtste en tweede keer gewaardeerd als ‘Topopleiding’ in de Keuzegids Universiteiten 2025. De waardering Topopleiding wordt gebaseerd, onder andere, op beoordeling door studenten zelf, instroom, doorstroom en arbeidsmarktperspectieven.

De opleiding Biomedische Wetenschappen kreeg op alle onderdelen een bovengemiddelde waardering en is daarmee de best scorende van alle Biomedische Wetenschappen-opleidingen in Nederland. Klinische Technologie ontving de waardering Topopleiding voor de tweede keer op rij. Studenten zijn met name zeer tevreden over de manier waarop de opleiding ze voorbereidt op de beroepspraktijk. De opleiding Klinische Technologie is een samenwerking tussen de Universiteit Leiden/LUMC, TU Delft en het Erasmus MC/Erasmus Universiteit.

Radiologie-afspraken in MijnReade

Zorgkinstelling Reade heeft onlangs de functionaliteit van haar cliëntenportaal, MijnReade, verder uitgebreid. Sinds 10 december kunnen cliënten het portaal ook raadplegen voor alle relevante informatie omtrent radiologie-afspraken.

Deze uitbreiding is mogelijk gemaakt doordat de afdeling Radiologie begin december overgestapt is op een nieuw plansysteem en een nieuw beeldarchief. Daarnaast heeft Reade ook een vernieuwd beeldarchief en een nieuwe manier om beelden uit te wisselen geïntroduceerd.

Afscheid RvT-ld Radboudumc

Carolijn Ploem heeft afscheid genomen als lid van de Raad van Bestuur van het Radboudumc. Eerder dit jaar gaf zij al aan dat zij niet beschikbaar zou zijn voor een tweede termijn. Als bestuurslid, met de portefeuilles Organisatie van Zorg en Human Resources, heeft zij belangrijke bijdragen geleverd aan de ontwikkeling van het Radboudumc. Zoals de introductie van verpleegkundig directeuren binnen de centra voor patiëntenzorg, waarmee verpleegkundige kennis en expertise ook in de bestuurslaag stevig is verankerd. Daarnaast zorgde ze ervoor dat integraal capaciteitsmanagement, cruciaal voor patiënten en medewerkers, een vaste plaats binnen de organisatie heeft gekregen.

“Wat heb ik de afgelopen vier jaren bijzondere mensen ontmoet: gedreven, betrokken, bevlogen, daadkrachtig, inhoudelijk, én bescheiden. Collega’s, studenten en vrijwilligers die in goede samenwerking fantastische dingen bereiken. Een stap extra zetten voor patiënten, in zorg, onderzoek, onderwijs óf ondersteuning. Met al die bevlogen mensen en kwaliteit wens ik het Radboudumc een heel mooie toekomst!”, aldus Carolijn.

Tips, suggesties of persberichten kunnen per e-mail gestuurd worden naar redactie@icthealth.nl. Check ook de content van onze redactieraad en gastauteurs. En van de deskundigen in onze Innovation Partners Group.