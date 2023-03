Chirurg Martijn Möllers: Digitale zorg biedt kansen

Digitale zorg vindt chirurg Martijn Möllers van ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten eigenlijk de gewoonste zaak van de wereld. Dit vertelt hij uitgebreid in een video op de website van BeterDichtbij. Hij ziet namelijk dat het digitaal bestellen van een vliegticket of reserveren bij een restaurant al helemaal ingeburgerd is. Dus waarom zou het in de zorg niet kunnen? In zijn visie is er óók een noodzaak tot digitalisering, omdat de vraag naar zorgverlening maar blijft stijgen en het aanbod achterblijft. Met digitale oplossingen kan de kwaliteit van de zorg ondanks dat worden gewaarborgd én kan de patiënt meer regie krijgen.

Klantvriendelijke digitale zorgoplossingen

Digitale zorg bevalt hem zelf in ieder geval goed. “Soms komen patiënten terug naar het ziekenhuis terwijl dat helemaal niet nodig is. Dat kost ze vaak de nodige tijd en moeite en dan is een digitale zorgoplossing heel klantvriendelijk. Bepaalde zaken kunnen namelijk eenvoudig via de BeterDichtbij app of via beeldbellen worden opgelost.”

De vrees die bij veel mensen leeft dat door digitale zorg het persoonlijk contact tussen arts en patiënt gaat verwateren, deelt de chirurg niet. “Ik zie de digitale zorg meer als een goede aanvulling. Op deze manier kunnen we de patiënten, die dit willen, blijven zien op de poli en andere mensen op een persoonlijke wijze, digitaal helpen. We kunnen zo dus meer maatwerk leveren.”

Kartrekker digitale zorg nodig

Medewerkers zijn in eerste instantie niet meteen enthousiast over digitalisering, vooral omdat ze vrezen dat ze dit veel tijd gaat kosten. En Möllers geeft toe dat dit in het begin ook zo is. “Het kost gewoon tijd om dit goed van de grond te krijgen. Wat goed helpt is dat je iemand aanstelt die de digitale kar trekt, iemand die zich vol op het digitaliseringsproces stort en best practices uit andere ziekenhuizen benut.” Na een gedegen implementatie komen vervolgens steeds meer voordelen van digitale zorg in zicht.

Een patiënt kan bijvoorbeeld een foto van een wond opsturen en kan dan vaak al meteen gerust worden gesteld of juist opgeroepen worden voor een consult. Inmiddels is er in het ziekenhuis Nij Smellinghe steeds vaker digitaal contact en wordt uitgebreid bekeken waar digitaal contact wel of juist niet kan worden ingezet. Als digitaal contact een optie is, is dat vaak fijn voor patiënten omdat het voor veel mensen toch vaak ‘een spannend iets blijft’ om naar een ziekenhuis te gaan.