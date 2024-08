Chirurgen en verpleegkundigen oefenen in Skillslab Eindhoven

In het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven trainen cardiologen en hartchirurgen complexe operaties voortaan op levensechte simulatoren in het SkillsLab. Op die manier leren ze hoe ze moeten handelen bij levensbedreigende of bij complexe situaties. Ook de verpleegkundigen van hartkatheterisatiekamers (HCK) uit het hele land kunnen er terecht om hun vaardigheden te oefenen en eventueel om kennis op te doen. Het gaat om vaardigheden zoals: katheterisatie, dotteren én stents plaatsen.

Simulatieonderwijs wordt als educatievorm steeds vaker toegepast. In Eindhoven kunnen ingrepen zoals het plaatsen van een nieuwe hartklep, dotterbehandelingen, stentplaatsingen in de kransslagaders in het hart, katheterbehandelingen van hartritmestoornissen en het plaatsten van een pacemaker of inwendige defibrillator worden geoefend.

Ook verpleegkundigen

Dat die trainingen er óók zijn voor verpleegkundigen is niet voor niks, zegt interventiecardioloog Pim Tonino. “Je ziet dat verpleegkundigen op de HCK steeds meer verantwoordelijkheden krijgen en er wordt steeds meer van ze gevraagd. In vergelijking met tien jaar geleden is er zo veel meer beschikbaar, dat het goed is dat iedereen bij een operatie zoveel mogelijk kennis in huis heeft én mee durft te denken.”



Tonino geeft de tweedaagse cursus samen met collega-interventiecardioloog Koen Teeuwen. Hij geeft aan dat je normaal gesproken het vak leert tijdens de waan van de dag en verpleegkundigen kijken dan mee. Door deze nieuwe manier van simulatie-onderwijs, kunnen er ook bepaalde problemen worden besproken en bediscussieerd. “En deze patiënt klaagt niet als je een paar keer opnieuw probeert een katheter te plaatsen of als er een halfuurtje niks gebeurt”, voegt Teeuwen toe.

Volgens de deelnemers aan de praktijklessen voelen de simulatoren behoorlijk echt aan. Volgens hen zijn de besturing en de knoppen hetzelfde als aan een echte operatietafel. En ook hier moeten ze met hun handen en voeten werken terwijl ze naar een scherm kijken. Dat geeft volgens de deelnemers het gevoel alsof je in het echt een patiënt behandeld. Ze geven aan dat ze meer vertrouwen krijgen door de simulatortrainingen. De simulatoren zijn afkomstig van Medtronic, dat samen met de artsen van het Catharina Ziekenhuis de trainingen verzorgt.

Closed loop-technologie

Onlangs heeft Medtronic aangekondigd dat de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) de oplaadbare Inceptiv-neurostimulator met closed-loop technologie heeft goedgekeurd voor de behandeling van chronische pijn. Het Inceptiv-systeem is de eerste neurostimulator van Medtronic met closed-loop technologie die de unieke biologische signalen van de patiënt registreert en de stimulatie automatisch in realtime aanpast.



Een neurostimulator is een medisch implantaat ter grootte van een stopwatch, dat lijkt op een pacemaker. De neurostimulator geeft via een of meer geleidingsdraden lichte elektrische pulsen af in de ruimte rondom het ruggenmerg. Deze pulsen verstoren de pijnsignalen tussen het ruggenmerg en de hersenen en zorgen zo voor pijnverlichting.