Cyberaanval legt alarmeringssysteem voor ouderen en ernstig zieken plat

Dat betekent dus dat iedereen met een alarmeringssysteem van Tunstall, zoals de 3000 klanten van de Limburgse zorgorganisatie Envida, op dit moment geen hulp via de alarmknop kunnen oproepen. Op haar website bevestigd Tunstall dat het bedrijf slachtoffer geworden is van een cyberaanval waardoor de meldingen van de alarmknoppen niet meer bij de meldkamer, die 24/7/365 bemand is, binnen.

Herstelwerkzaamheden cyberaanval

Zicht op een oplossing kan Tunstall nog niet geven. Het bedrijf zegt direct een gespecialiseerd cybersecurity bedrijf te hebben ingeschakeld. Die werken momenteel samen met het IT-team van Tunstall aan de herstelwerkzaamheden. Het bedrijf zegt er alles aan te doen om de dienstverlening zo spoedig mogelijk weer te herstellen. Dat herstel heeft nu de hoogste prioriteit. Daarna wordt verder onderzoek gedaan naar de aard van de cyberaanval en hoe dat in de toekomst voorkomen kan worden.

“Tunstall Nederland is slachtoffer geworden van een cyberaanval. Deze aanval heeft een verstoring op onze systemen veroorzaakt. Hierdoor komen meldingen niet binnen bij onze meldkamer. We begrijpen en delen de bezorgdheid die dit met zich meebrengt. Onze hoogste prioriteit is de zorg voor de gebruikers van onze alarmsystemen. We werken dan ook op alle beschikbare manieren om de alarmsystemen zo spoedig mogelijk weer werkend te krijgen”, zo meldt Tunstall op haar website.

Intussen heeft Envida voor haar duizenden klanten een apart telefoonnummer ingesteld waarop hulpvragen gemeld kunnen worden. Ander zorginstellingen, zoals Treant, adviseren cliënten ook zelf te bellen en in noodgevallen contact op te nemen met het landelijke noodnummer 112.