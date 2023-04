Digitale check verlaagt werkdruk huisartsen

Het is geen nieuws dat de zorg in Nederland kampt met personeelstekorten en een groeiende zorgvraag. Digitalisering en zelfzorg kunnen een bijdrage leveren aan een deel van de oplossing voor deze problemen. Daarom introduceerde Spreekuur.nl vijf maanden geleden de digitale check. Daar kunnen patiënten met laag urgente klachten terecht voor een zogenoemd zelfzorgadvies.

Digitale check bepaalt urgentie

Patiënten die de digitale check doorlopen moeten antwoord geven op een aantal vragen. Met die antwoorden wordt door het systeem de mate van urgentie bepaald. Wanneer het laag urgente klachten betreft, dan krijgt de patiënt van de digitale check een zelfzorgadvies. De patiënt kan vervolgens aangeven of hij daarmee geholpen is, of dat hij het toch nodig vindt om met een huisarts te spreken.

Blijkt uit de digitale check dat de patiënt een urgente klacht heeft, dan wordt hij uiteraard direct doorverwezen naar de huisarts. Voor geschikte vragen wordt de patiënt eveneens verwezen naar het digitale consult van Spreekuur.nl of de telefoon.

Zelfzorgadvies helpt

De afgelopen maanden is de digitale check ‘getest’ bij vijf huisartsenposten; Rijnmond (Rotterdam en omgeving), Eemland (Amersfoort en omgeving), Drenthe, Nijmegen en Boxmeer. Tijdens deze pilot is gebleken dat meer dan een derde van de mensen die laag urgente klachten hebben en gebruik maken van de digitale check, nadat ze het zelfzorgadvies ontvangen, de website weer verlaten.

Dat wil natuurlijk nog niet zeggen dat die mensen ook direct geholpen zijn met het advies van Spreekuur.nl. Het kan ook dat ze alsnog besluiten om een afspraak met een huisarts te maken of elders (online) op zoek te gaan naar medische informatie of hulp. In elf procent van de gevallen klikken patiënten echter op ‘ik ben geholpen met dit advies’. De rest, bijna een kwart, verlaat de site zonder aan te geven of ze met dat advies al dan niet geholpen zijn.

“De pilot laat zien dat de digitale check de patiënt snel helderheid kan geven over de urgentie van de klacht en leert de patiënt wat hij zelf kan doen om de klachten te verminderen. Dit maakt patiënten zelfstandiger en verlaagt de werkdruk op de huisartsenpost. Zo willen we aan twee kanten de eerstelijnszorg toegankelijk houden en streven we naar de juiste zorg op de juiste plek”, vertelt Rosa Scherjon, initiatiefnemer Spreekuur.nl.

Spreekuur startte in 2020

Spreekuur.nl is van oorsprong een digitale huisartsenpost die tijdens, en onder druk van, de coronapandemie versneld uitgerold werd. Patiënten kunnen via het platform bijvoorbeeld een videoconsult met een huisarts plannen. Voor huisartsenposten bleek de dienst een uitkomst, met name voor wat betreft de bezetting buiten de standaard praktijkuren. Inmiddels is spreekuur.nl actief in acht huisartsenposten.

Sinds de uitrol in 2020 zijn de diensten van de online huisartsenpost steeds verder uitgebreid. Spreekuur.nl is tegenwoordig ook overdag bereikbaar voor consult en (zelf)zorgadvies en patiënten kunnen een digitaal consult zelf voorbereiden.